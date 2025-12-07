CALCIO ECCELLENZA / Gol e spettacolo tra Cuneo e Cheraschese, al Paschiero finisce 2-2

Finisce 2-2 tra AC Cuneo 1905 e Cheraschese 1904, nella partita valida per la 14a giornata del girone B di Eccellenza.

I bianconeri si portano due volte in vantaggio ma vengono recuperati dai cuneesi. A decidere la sfida del “Paschiero” le reti di Ongaro (36’) e Arcari (61’) per gli ospiti e i gol di Gyimah (57’) e Galfrè (77’) per i padroni di casa.

Il Cuneo arrivava dal convincente successo per 4-0 nel recupero della 12a giornata contro l’Acqui, partita giocata mercoledì 3 e caratterizzata dalla doppietta di Caristo e dai gol di Nacci e Scotto. La Cheraschese, invece, aveva perso l’ultimo match contro l’Ovadese (0-1), sconfitta preceduta da tre 1-1 consecutivi (Chieri, Acqui e Vanchiglia).

LA CRONACA:

Prima del match si è tenuto un minuto di silenzio in memoria di Nicola Pietrangeli. Fischio d’inizio alle ore 14:34 allo stadio “Fratelli Paschiero”. Padroni di casa con la maglia rossa e i pantaloncini bianchi mentre gli ospiti in divisa nera.

Primi scorci di partita caratterizzati dall’equilibrio. I primi a rendersi pericolosi sono i cuneesi: al quinto minuto Caristo è protagonista di una doppia occasione, prima su punizione e poi sulla ribattuta ma Pietroluongo è attento. Al 15’ grandissima occasione per il Cuneo con Gyimah che, al termine di una sua gran azione personale accompagnata da Angeli, si trova solo davanti al portiere che devia il potente tiro in calcio d’angolo. Due minuti più tardi a provarci è Magnaldi di testa, sugli sviluppi di un corner. La Cheraschese lascia il pallino del gioco agli avversari e si limita a ripartire, spesso con conclusioni dalla distanza come quella al ventesimo di Arcari. Al trentesimo i padroni di casa sono costretti al cambio con capitan Magnaldi che esce per infortunio e al suo posto entra Galfrè, con conseguente abbassamento di Nacci a centrocampo. Al 36’ gli ospiti colpiscono in contropiede: su un lancio dalla metà campo ospite la difesa cuneese si fa sorprendere ma, quando il pericolo sembra rientrato, un errore di Giraudo consegna a Ongaro la palla dello 0-1. Al 42’ un passaggio filtrante dalla fascia destra di Angeli lascia solo in area Galfrè che però non riesce a centrare la porta. Gli ultimi 120 secondi del primo tempo sono un assedio del Cuneo che però arriva alla conclusione solo con Nacci. Al termine dei due minuti di recupero il direttore di gara manda le due formazioni negli spogliatoi sul risultato di 0-1.

Il Cuneo riparte forte con una gran percussione di Rizzo, vanificata però dal successivo fuorigioco di Galfrè. Al 51’ Derrick Gyimah ha una doppia occasione ravvicinata nell’area piccola ma entrambe le volte il difensore ribatte prontamente; sulla ripartenza ci prova dal limite Bissacco. Poco dopo Nacci va vicino al gol da punizione defilata (54’). Ora il match è scoppiettante: la Cheraschese cerca il raddoppio con una conclusione al volo di Selasi. Sugli sviluppi della rimessa dal fondo successiva il Cuneo pareggia i conti con Gyimah che, grazie all’assist provvidenziale di Caristo, conclude a porta vuota per l’1-1 (57’). Al 61’ i bianconeri si riportano però subito avanti: Bissacco batte la punizione dalla trequarti su cui Dieye sfiora di testa, Cavalieri non trattiene e sulla ribattuta Arcari è glaciale; è 1-2. I ragazzi di mister Roberto Tallone, che oggi sostituisce lo squalificato Danilo Bianco, cercano nuovamente il pari con Nacci che però fallisce il 2-2 da pochi passi. Al 75’ grandissima occasione per il neoentrato Benso che colpisce di testa sul cross con il contagiri di Rizzo, la rete sembrava fatta ma Pietroluongo risponde presenta con un gran intervento. I padroni di casa dimostrano però un gran cuore e riportano la sfida in pari per la seconda volta: sugli sviluppi di un corner c’è confusione in area ma dopo un paio di tentativi spunta da solo Galfrè che, con un tunnel al portiere, segna il 2-2 (77’). I cuneesi ci credono e vanno vicini al vantaggio prima con Galfrè e poi con Nacci. All’83’ traversa di Scotto di testa su calcio d’angolo, due minuti dopo altro tentativo clamoroso per Caristo. L’arbitro assegna sei minuti di recupero. Al 93’ una punizione di Nacci illude il pubblico del Paschiero ma il tiro si stampa sulla barriera. Non succede più nulla e quindi finisce 2-2.

In classifica il Cuneo sale a 28 punti e la Cheraschese a quota 15.

Prossimo turno domenica 14 dicembre, quando il Cuneo farà visita all’Ovadese e la Cheraschese ospiterà la capolista Alessandria; fischio d’inizio per entrambe alle ore 14:30.

TABELLINO:

CUNEO – CHERASCHESE 2-2

Cuneo (4-3-1-2): Cavalieri, Rizzo, Scotto, Giraudo, Silvestro (65’ Orlando), Angeli (65’ Benso), Magnaldi (31’ Galfrè), Rastrelli, Nacci, Caristo, Gyimah. A disposizione: Aime, Bernardi, Bianco, Ghibaudo, Tall, Giordano. Allenatore Roberto Tallone.

Cheraschese (4-3-3): Pietroluongo, Costamagna L., Oliveira, Bissacco (87’ Fissore), Dieye, Vittone (85’ Polizzi), Peyronel, Selasi, Ongaro, Arcari (81’ Giachino), Battaglino. A disposizione: Lanzardo, Olivero, Costamagna M., Ivanov, Martucci, Icardi. Allenatore: Alessandro De Sario

Gol: 36’ Ongaro (Ch), 57’ Gyimah (Cu), 61’ Arcari (Ch), 77’ Galfrè (Cu)

Ammoniti: Battaglino (Ch), Rastrelli (Cu)

Espulsi: nessuno

Angoli: Cuneo 9 – Cheraschese 4

Arbitro: Emanuele Ricchiello di Aosta, coadiuvato dagli assistenti Stefano Liuzza di Collegno e Gianluca Cipriano di Torino