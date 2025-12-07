Glitter Titans accendono il Pala Langhe

Il Pala Langhe di Alba si è trasformato in un’esplosione di entusiasmo nella serata di ieri, sabato 6 dicembre, quando il team di performance cheer Glitter Titans ha illuminato l’intervallo della partita di Serie D maschile tra Pallavolo Alba e Volley San Paolo. Una cornice perfetta per raccontare lo spirito della nuova stagione Next Up Now, che vede Alba Cheer rafforzare con decisione le collaborazioni sul territorio e portare la propria energia negli eventi sportivi della città.

Sulle note della nuova coreografia, le giovanissime atlete guidate dalla coach Alice Ponchione hanno conquistato gli spalti con un’esibizione brillante, curata nei dettagli e ricca di dinamismo. La performance ha offerto un’anteprima inedita dell’esercizio che sarà presentato ufficialmente sabato prossimo durante l’evento natalizio della Palestra Titans e che rappresenterà la base del programma competitivo 2026. Un momento prezioso per sperimentarsi davanti a un pubblico vero, sentire l’adrenalina da palazzetto e misurare il proprio lavoro sotto lo sguardo attento e caloroso degli spettatori, che non hanno risparmiato applausi.

La festa sugli spalti è stata accompagnata anche da quella sul campo: la Pallavolo Alba ha conquistato la vittoria con un convincente 3-0, completando una serata perfetta all’insegna dello sport e della partecipazione.

Un altro tassello importante nel percorso di crescita della realtà Titans, che continua a portare colore, passione e movimento nel cuore della comunità albese.