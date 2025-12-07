NUOTO / Sara Curtis travolgente: chiude gli Europei in vasca corta con l’oro nei 50 dorso e l’argento nei 50 stile libero

Curtis wonder woman. Più forte della febbre che l’ha colpita nella serata di sabato, Sara Curtis confeziona un piccolo capolavoro e, dopo lo storico bronzo nei 100 sl, è oro nei 50 dorso con un pazzesco record europeo in 25"49 che cancella il 25"60 siglato dall'olandese Kira Toussiant nel 2020 a Budapest, durante la ISL.

Altra prestazione strepitosa della 19enne di Savigliano - tesserata per Esercito e CS Roero, da settembre allenata negli USA da Todd DeSorbo - che passa in 12"50 a metà gara e ritorna in 12"99; un passo inarrivabile per tutte.

Una crescita esponenziale quella di Curtis che in batteria aveva nuotato in 25”97, diventando la prima donna italiana a scendere sotto i 26” e cancellando il 26”03 siglato per il sesto posto ai mondiali di Budapest. Alle sue spalle ci sono la francese Analia Pigree in 25"96 e l'olandese Maaike De Waard in 25"97.

"Sono troppo contenta del record e di tutto quello che sta avvenendo in questo europeo - spiega a caldo la velocità piemontese - Un record del genere non me l'aspettavo".

Per l'ltalnuoto è la terza medaglia nella specialità dopo l'argento a Rijeka 2008 e il bronzo ad Eindhoven 2010 firmati da Elena Gemo.

Mezz’ora dopo la velocista piemontese - seguita in Italia da Thomas Maggiora - torna in acqua nell’atto conclusivo dei 50 stile libero e si mette al collo un argento, ex aequo con la transalpina Beryl Gastaldello, che dimostra tutto il carattere di una campionessa dai confini illimitati.

Curtis vola in 23"41 che vale il primato personale, quattro centesimi meglio del 23"45 siglato in batteria, a due centesimi dal record italiano di 23"39 registrato nella prima frazione della 4x50 stile libero da Silvia Di Pietro, quarta. La 33enne romana - tesserata per Carabinieri e CC Aniene - chiude in 23"70 come l'olandese Valerie Van Roon. Il titolo, che fa esplodere il pubblico di casa, è della polacca Katarzyna Wasick in 23"20.

"Se penso alle condizioni in cui stavo stamattina, non ci avrei creduto - prosegue Curtis -. Due gare e due medaglie nel giro di pochi minuti: mi sono voluta mettere alla prova e direi che è andata più che bene. Non so che dire: è stata una settimana piena di soddisfazioni e che mi ripaga del lavoro che sto svolgendo negli Usa. Ringrazio ancora le mie compagne della Virginia University per il tifo che mi hanno trasmesso in questi giorni".

Non è finita. Un’ultima medaglia grazie al fondamentale apporto della nostra nuotatrice è arrivata poi nella staffetta mista 4x50 femminile. Il quartetto azzurro composto anche da Costanza Cocconcelli, Irene Burato e Silvia Di Pietro ha chiuso in 1'44”33, alle spalle dell'Olanda, oro in 1'42”83 e della Svezia argento in 1'43”79.

[Foto Andrea Masini / DeepBlueMedia.eu]