NUOTO / Storico bronzo per Sara Curtis nei 100 stile agli Europei, ottimo settimo posto di Anita Gastaldi nei 200 misti

Dopo tre podi di squadra Sara Curtis si mette al collo la prima medaglia individuale agli Europei in vasca corta di Lublino (Polonia). La saviglianese ha infatti conquistato il bronzo nei 100 stile libero, ritoccando anche l’ennesimo record italiano. Per lei si tratta del primo podio individuale internazionale.

Grande soddisfazione anche per la braidese Anita Gastaldi che, alla prima finale in questa rassegna continentale, ottiene un ottimo settimo posto nei 200 misti.

(Anita Gastaldi, foto andreamasini-deepbluemedia.eu federnuoto)

Iniziamo dai 100 stile: Sara Curtis ha conquistato la medaglia di bronzo con il tempo di 51”26, limando il suo nuovo record italiano (precedente 51”29 di venerdì). L’azzurra si è dovuta arrendere solo all’olandese Marrit Steenbergen (50”42 e primato europeo) e alla francese Beryl Gastaldello (50”60).

Entrando nel dettaglio, la piemontese ha nuotato i primi cinquanta in 24”81, per poi chiudere gli ultimi venticinque in 13”19. Queste le sue parole: “Sono contentissima, perché sono raffreddata da qualche giorno e il programma di questi europei non è ottimale per me. Non posso che essere felice per la mia prima medaglia individuale internazionale. Sono stanchissima ma orgogliosa di quello che sto facendo. Un pensiero va alle mie compagne della Virginia University che mi stanno guardando dagli Stati Uniti e che mi stanno supportando a distanza. Una gioia immensa gareggiare per l'Italia e far parte di questo gruppo".

(Sara Curtis, foto andreamasini-deepbluemedia.eu federnuoto)

Tanta è anche la soddisfazione per Anita Gastaldi che, seppur non sia salita sul podio, tornerà a casa da questi campionati europei ridimensionata. La braidese ha chiuso al settimo posto la finale dei 200 misti, facendo segnare un buon 2’07”94. L’oro è andato alla forte olandese Marrit Steenbergen (record europeo in 2’01”83).

Nella mattinata di ieri, sabato 6 dicembre, Sara Curtis ha partecipato alle batterie dei 50 stile in cui ha fatto segnare il miglior tempo in 23”45. Poi, in serata, ha agguantato la seconda posizione nelle semifinali in 23”49 ed è stata preceduta solamente dalla padrona di casa Katarzyna Wasick (23”30). In entrambe le prove l’azzurra è andata molto vicino al record italiano (23”39).

Per arricchire ancora un già fittissimo calendario, la giovane classe 2006 ha preso il via al primo turno dei 50 dorso, competizione in cui ha fatto segnare, anche qui, il miglior tempo assoluto in 25”97 (nuovo primato nazionale e battuto il suo 26”03 del 2024). In semifinale la saviglianese si è leggermente peggiorata con un 26”25 che gli è valso comunque il terzo tempo di accesso alla finale di oggi.

Infine, Anita Gastaldi si è qualificata all’ultimo atto dei 200 farfalla grazie alla sesta prestazione (2’06”17) in semifinale. Queste le sue parole: “Ho nuotato vicino al mio migliore e sono felice per quest'altra finale - spiega la piemontese - Sto dando il massimo e domani sarà la mia ultima fatica. Voglio ringraziare le mie società per il supporto”. (fonte federnuoto.it)

La cuneese classe 2003 aveva passato le qualificazioni con la settima prestazione in 2’10”88.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Oggi, domenica 7 dicembre e ultima giornata di gare, le due cuneesi scenderanno ancora una volta in vasca. In serata Sara Curtis sarà impegnata nelle finali dei 50 stile e 50 dorso, mentre Anita Gastaldi prenderà il via nell’ultimo atto dei 200 farfalla. In programma anche le batterie (ore 10:00) e la finale (dalle 19:00) della staffetta 4x50 mista donne.

Per la Curtis l’obiettivo è chiaramente quello di arricchire un già splendido bottino (2 ori, 1 argento e un bronzo per lei finora).