SCI DI FONDO / Coppa del Mondo: Martino Carollo 9° nella 10km a Trondheim

Einar Hedegart (NOR) ottiene il primo successo in carriera, imponendosi di misura sul connazionale Andreas Fjorden Ree nella 10 km con partenza ad intervalli in tecnica libera andata in scena a Trondheim, Norvegia. Terzo posto per Martin Loewstroem Nyenget (NOR).



Il fondista-biathleta 24enne di Framverran (paese che ha dato i natali anche a Petter Northug) ha imposto un ritmo sostenuto sin dalle prime centinaia di metri, in cui aveva destato l’impressione di poter essere in lotta, nella giornata odierna, per un risultato di peso. Infatti, il solo atleta in grado di fare meglio di lui nella prima tornata è stato il connazionale Ree, ma il cui vantaggio non è mai stato superiore ai 5.6 secondi. Negli ultimi 4 km il trend si è invertito, fino alla volata finale; infatti Ree, pur essendo a conoscenza del tempo da battere, non è riuscito ad avere la meglio del più giovane compagno di squadra, dovendosi accontentare della seconda posizione per soli 4 decimi di secondo.



Hedegart conquista così la prima vittoria alla 4a presenza in Coppa del Mondo, mentre Ree è al primo podio in 25 presenze.

Per Martin Nyengeth, invece, è il secondo podio in stagione dopo la vittoria nello scorso weekend nella 10 km in classico di Ruka, dopo aver occupato la terza posizione in quasi tutti gli intertempi e regolando di 1.3 secondi Emil Iversen, 4°, e per 4.7 secondi Harald Oestberg Amundsen, 5° finale.

Giornata senza infamia e senza lode per il leader della classifica generale e padrone di casa, Johannes Hoestflot Klaebo, che chiude solo 7° e interrompe la striscia di 11 vittorie consecutive tra Coppa del Mondo e Campionati Mondiali sul tracciato casalingo di Trondheim. Meglio di lui, in sesta piazza, anche Iver Tildheim Andersen. Anche oggi, 7 norvegesi nei primi 7; dominanti.



Il migliore degli italiani è il cuneese Martino Carollo, che chiude ancora una volta tra i migliori 10, in 9a piazza. Partito molto bene nel primo giro, è riuscito a difendersi egregiamente nel finale nonostante una lieve, ma comprensibile flessione nella seconda tornata. Discreto Elia Barp che termina in 16a posizione; 22° Davide Graz, 36° Simone Dapra, 45° Paolo Ventura e 50° Giovanni Ticcò.