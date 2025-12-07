Marta Mattio ha confermato il suo buon stato di forma anche nel secondo Slalom FIS-NJR disputato a Puy-Saint-Vincent. La verzuolese dello Sci Club Sestriere si è infatti piazzata nona assoluta e quarta delle Aspiranti nella gara vinta, come 24 ore prima, da Sara Testut – G Styr dell’Inter-Club Magland Desert-Blanc, con il tempo totale di 1’,49”,30/100, davanti alle connazionali Manutea Jean dello Ski Club Les Arcs Bourg Saint Maurice e Anouk Benamor dello Ski Club Passy Varan, staccate rispettivamente di 1”,73/100 e di 1”,85/100. Diciottesima delle Aspiranti Benedetta Nosenzo, bardonecchiese dell’Equipe Beaulard, ventesima Rebecca Manganaro, torinese dello Sci Club Bardonecchia, e ventunesima Ludovica Fassio, pecettese del Bardonecchia. Nella gara maschile un’altra doppietta: primo Leo Llorach dello Ski Club de L’Alpe d’Huez con il tempo totale di 1’,44” e con distacchi rispettivamente di 26/100 e di 1”,89/100 su Honoré Dumont dello Ski Club des Deux Alpes e su Alexandre Gastel dello Ski Club Les Houches. Diciannovesimo degli Aspiranti il bardonecchiese Lorenzo Croce dello Sci Club Lancia, trentaduesimo assoluto.
I risultati del secondo Slalom FIS-NJR disputato a Puy-Saint-Vincent
https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=129889
https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=129890
Sport | 07 dicembre 2025, 18:25
SCI / Marta Mattio convince ancora: nona assoluta e quarta delle aspiranti nel secondo SlalomFIS-NJR di Puy Saint Vincent
La verzuolese dello Sci Club Sestriere ha confermato il suo buon stato di forma
