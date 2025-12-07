VOLLEY BM / Primo successo stagionale per il Vbc Mondovì

Primo successo stagionale per il VBC MONDOVI’ allenato da Vittorio Bertini e Matteo Brignone, che nella nona giornata del campionato di serie B al PalaItis piega il Parella Torino per 3-0 (25-18.25-16,25-20) al termine di una partita decisamente ben giocata in tutti i fondamentali e sempre all’ attacco. Grazie a questi primi 3 punti stagionali, preziosissimi perché conquistati contro una diretta antagonista, i monregalesi accorciano sulle avversarie dirette nella lotta per non retrocedere, portandosi a -1 dal Limbiate ed a -6 dallo Spezia decimo e rilanciandosi così alla grande.

VBC MONDOVI’ – PARELLA TORINO = 3-0 (25-18.25-16,25-20)

VBC MONDOVI’: Giovannetti 2, Bosio 12, Menardo 4, Bellanti 13, Coppa 3, Catena 5, Candela (L1), Garelli (L2), Camperi 9, Garello (K), Polizzi , Genesio, Caldano, Berutti. ALL: Vittorio Bertini – Matteo Brignone.

“Finalmente – dice coach Vittorio Bertini – un risultato positivo, che premia gli sforzi della società e l’impegno dei ragazzi, sempre eccelso, anzi crescente, che non è mai mancato e che, anzi, già da un po’ di tempo lasciava presagire quanto visto questa sera. Ma tant’è, dobbiamo passare evidentemente da queste difficoltà e contiamo di proseguire su questa strada. I primi due set sono stati caratterizzati da un equilibrio iniziale spezzato dopo il 10 pari da una nostra fase break (battuta, muro, difesa e contrattacco) finalmente efficace e pienamente efficiente. Siamo stati bravi a limitare le loro ‘bocche di fuoco’, specialmente l’ex Penta, ed abbiamo interpretato spesso bene le scelte dei loro alzatori, molto veloci. Sono contento per l’apporto che ha dato Camperi, il quale, dopo un pre-campionato strepitoso, è stato frenato dall’infortunio all’alluce, ma per noi lui è un elemento importantissimo, come peraltro tutti i giocatori, che stanno dimostrando grande adattabilità e disponibilità in ogni situazione. Ora siamo attesi nuovamente da una trasferta , quasi proibitiva in quel di Malnate, ma la affrontiamo con cuore più leggero e contemporaneamente maggiore consapevolezza: ogni punticino rosicchiato è prezioso e sicuramente lotteremo su ogni pallone per cercare di conquistare punti”.

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Giovannetti in regia, Bosio opposto, capitan Menardo e Bellanti in banda, Catena e Coppa centrali, Candela e Garelli liberi, inserendo durante la gara tutti Camperi e capitan Garello.

Nel primo set vi è grande equilibrio sino al 10 pari, poi i monregalesi aumentano la pressione vanno via, portandosi prima sul 16-10 con un attacco di Bosio, poi sul 18-13 grazie ad un muro di Giovannetti, quindi sul 21-15 con un primo tempo di Catena ed infine chiudono 25-18 grazie ad un muro ancora di Catena, mentre entra Garello in battuta.

Anche nella seconda frazione vi è equilibrio sino al 10 pari, poi nuovamente i monregalesi, con Camperi in campo, cambiano marcia e vanno via, ottenendo il 16-11 proprio con Camperi, poi il 20-13 con un intelligente pallonetto di Bosio, quindi Catena prima sigla il 22-14 con un gran muro e poi mette a terra il 24-15 con un bel primo tempo ed infine una pipe di Camperi sigla il definitivo 25-16, mentre nuovamente Garello in battuta.

Nel terzo set i monregalesi, con Camperi confermato in posto 4, partono forte e stanno costantemente avanti nel punteggio: 6-4 grazie ad un muro di Camperi, quindi 11-7 grazie ad un muro di Catena. Bosio mette a terra il 14-8, Camperi con una pipe sigla il 17-12, Bellanti con un ace realizza il 19-15, un muro di Coppa vale il 22-17, un attacco di Bosio il successivo 23-17, quindi Bellanti con un’ altra pipe realizza il 24-17 ed infine un errore in battuta dei torinesi regala il punto del definitivo 25-20.

Sabato alle ore 20.45 il VBC MONDOVI’ è atteso da una trasferta molto difficile in casa del Malnate, che si trova a -1 dalla vetta della classifica. Per i monregalesi si prospetta una partita veramente proibitiva, ma se si riuscirà a ripetere la prestazione offerta con il Parella cresceranno ulteriormente la fiducia e l’ autostima in vista della gara importantissima in programma sabato 20 dicembre contro il Brugherio.