VOLLEY DF / Il Centallo Volley vince in trasferta contro Cus Pianezza

Sabato 6 dicembre si è giocata la nona giornata del campionato regionale femminile di serie D di pallavolo e per la formazione del CENTALLO VOLLEY il calendario propone la trasferta ad Alpignano (TO), contro il CUS PIANEZZA.

La gara, veloce nel suo sviluppo, si è giocata in un bellissimo impianto sportivo, nel quale si è potuto godere di un clima quasi tropicale, con temperature oltre la media.

Detto del caldo, che ha colto di sorpresa le Centallesi, non si può dire altrettanto per quanto riguarda la squadra di casa, che, nonostante alcuni buoni momenti, non ha mai impensierito molto Capitan GIORDANO e compagne, le quali in tre set speculari hanno archiviato la pratica, conquistando i tre punti.

Una buona vittoria, che tiene il sestetto rosso blu nel gruppo inseguitrici della capolista, che proprio nella prossima giornata sarà ospite nel palazzetto di Centallo, per una sfida da non perdere.

“Una vittoria che ci soddisfa sul piano del risultato e ci rende felici perché tutte le giocatrici a disposizione hanno disputato uno scampolo di gara, ben figurando, senza modificarne l’inerzia. Adesso ci prepariamo per la sfida contro la prima della classe, che dovremo affrontare al massimo delle nostre capacità, per avere qualche chances”.

Prossima gara sabato 13 dicembre alle ore 18,30 a Centallo contro la LCM -MC 1933 BUSCA.

Palleggiatrici: FANTINI Jessica, PEANO Anna; Centrali: BOLLA Giulia, FERRERO Camilla, ROASIO Beatrice; Opposti: CASTELLINO Giorgia, ORSI Alice; Attaccanti: LAMBERTO Erica, CIRLA Chiara, GIORDANO Elisa (capitano); Liberi: ROMANO Sofia, MATTALIA Rachele.

I*Allenatore Franco MASSUCCO II* Allenatore Fabrizio MARCHISIO Dirigente Mario PAROLA

Parziali di gara :

(18-25, 18- 25, 13-25).