SUPERLEGA / Battocchio applaude il carattere di Cuneo: "Ci abbiamo provato fino alla fine"

Verona passa 3-0 a Cuneo, ma il pubblico del palasport esce soddisfatto per la prova di cuore offerta dai biancoblù.

Davanti a oltre tremila spettatori, la squadra di Matteo Battocchio mostra un atteggiamento completamente diverso rispetto alla sconfitta con Milano, lottando punto a punto e trovando nel giovane opposto francese Nathan Feral un protagonista assoluto, capace di chiudere con un impressionante 76% in attacco su 21 palloni.

A fine gara, Battocchio sottolinea subito l’aspetto mentale e la forza dell’avversario: "Stasera ci abbiamo provato fino alla fine. È prevalsa la squadra più forte, che ha giocato con grande intelligenza e ha saputo leggere meglio alcune situazioni".

Il tecnico difende anche i suoi centrali dalle critiche: "Massacrate sempre Stefanović perché ha meno nome, ma lui e Codarin stanno facendo un campionato strepitoso. Se l’altro ti passa sopra, ti passa sopra: se la palla è più veloce di te, è più veloce di te".

Su Feral, l’allenatore non nasconde la soddisfazione: "Nathan non ha giocato bene: ha giocato benissimo. È al secondo anno da titolare e serate come questa fanno parte del suo percorso di crescita".

Battocchio evidenzia anche i passi avanti della squadra: "Oggi abbiamo giocato come questa squadra è stata costruita. Il cambio palla l’abbiamo ritrovato, la difesa a tratti ha funzionato. In fase break sappiamo di non essere una squadra di altissimo profilo, ma dobbiamo conquistarci i punti in altri modi".

Il bilancio del girone d’andata si chiude con nove punti: "Non sono contentissimo perché volevamo partire più forte, ma l’infortunio di Ivan nel precampionato ci ha condizionati. Adesso però la squadra c’è, sta crescendo e abbiamo tre scontri diretti in casa nel ritorno. È il momento di tenere duro".

Nonostante il risultato, il pubblico ha apprezzato spirito, intensità e progressi. Se la crescita proseguirà, Cuneo potrà guardare al ritorno con fiducia e ambizione.