VOLLEY A1F / Gatte oggi in campo per l’esame Vallefoglia. Marring: “sarà una partita molto importante” [VIDEO]

La Honda Cuneo Granda Volley torna oggi in campo per l’ultima giornata del girone d’andata. La Serie A1 Tigotà 2025-2026 ha infatti già raggiunto il giro di boa e questa domenica si disputano non solo le gare decisive per stabilire le otto qualificate alla Coppa Italia Frecciarossa, ma soprattutto per delineare la classifica di metà campionato che, mai come quest’anno, si sta rivelando imprevedibile.

Il campionato è infatti spaccato in due: cinque squadre in fuga e tutte le altre raccolte in appena nove punti, dal sesto posto di Busto (16 punti) all’ultimo di Consolini (7). Nel mezzo, distacchi ridottissimi: Vallefoglia 15, Bergamo 14, Firenze 13, Cuneo 12, Macerata e Monviso 11, Perugia 10 alla vigilia dell’ultima giornata. Basta una vittoria per scalare fino a quattro posizioni, così come una sconfitta può far precipitare nella zona rossa.

In questo clima infuocato ogni match pesa come una finale. E una partita di questo tipo attende le Gatte, che oggi scenderanno in campo al Pala Megabox, la tana delle Tigri guidate da coach Pistola, in una sfida chiave per entrambe le formazioni.

Vallefoglia, settima a quota 15 (5 vittorie e 7 sconfitte), arriva dal successo sofferto al tie-break contro Monviso. Due punti incamerati dunque per loro nell'ultimo turno.

Inoltre, le Tigri sono state inoltre autrici di una bella prestazione contro l'AEK Atene in Challenge Cup, contro cui hanno ribaltato l’1-3 dell’andata e con le unghie e con i denti hanno conquistato il golden set che metteva in palio l’accesso agli ottavi della terza coppa europea. Una bella iniezione di fiducia per le marchigiane, che ora vorranno ripetersi anche contro le Gatte.

Le biancorosse di Salvagni arrivano invece da un turno a secco: per loro il derby dell’undicesima giornata con la corazzata Igor Volley si è chiuso infatti con un tondo 0-3. Le Gatte hanno tirato fuori gli artigli solo nel secondo set, quando hanno ingranato la marcia giusta fin dai primi punti e nel cuore del parziale hanno fatto un gran recupero, passando da 17-20 a 21-20, per poi arrendersi 23-25 alla maggiore qualità delle Zanzare.

Il secondo set è stata però l’unica fiammata del match. Primo e terzo parziale, invece, hanno seguito un copione simile: partenza sprint delle ospiti e chiusura agevole 14-25.

Nel derby con Novara è partita come schiacciatrice titolare Nova Marring: per lei una buona prova, con 11 punti messi a referto di cui 2 ace (43% in attacco).

“Sono contenta della fiducia che mi ha dato François, partire titolare è sempre bello” ha commentato la giocatrice olandese. “Contro Novara abbiamo dimostrato di poter giocare anche contro campionesse come loro, ma dobbiamo giocare come sappiamo”.

Le Gatte sono ora decime con 12 punti, 4 vittorie e 8 sconfitte. La partita di oggi rappresenta dunque un crocevia: dare uno scossone alla classifica e ritrovare slancio, tornando a inseguire la zona playoff e la Final Eight di Coppa Italia come l’ottimo inizio di campionato aveva fatto presagire, oppure restare invischiate nella bagarre di bassa classifica.

“Loro sono una squadra molto forte e sarà una partita molto importante. Noi dovremo essere brave a fare pochi errori e a mettere pressione in attacco”.

Il match di oggi sarà inoltre condito dalle presenza di tantissimi e tantissime ex. Sono passati da Cuneo infatti Erblira Bici (stagione 2020-2021), Sonia Candi (2019-2021), Gaia Giovannini (2020-2022), Adelina Ungureanu (2019-2020) e anche il tecnico Andrea Pistola, sulla panchina biancorossa dal 2017 al 2022.

Ha difeso invece i colori biancoverdi Agnese Cecconello nel 2023-2024.

Appuntamento quindi a oggi pomeriggio per la tredicesima giornata di Serie A1 Tigotà. Fischio di inizio alle 17:00. Ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta su VBTV.