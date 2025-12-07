 / Volley

Volley | 07 dicembre 2025, 19:30

VOLLEY A1F / Solo un set per una fallosa Cuneo nel match contro Vallefoglia

Le Tigri dell'ex Pistola si aggiudicano l'ultima giornata del girone d'andata per 3-1. Premiata MVP una determinate Adelina Ungureanu autrice di 14 punti

Le Gatte in azione nel match contro Megabox Vallefoglia

Trasferta amara per la Honda Cuneo Granda Volley, che torna da Pesaro senza punti in tasca al termine dell’ultima gara del girone d’andata. A fare da cornice, la sfida marchigiana contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, un vero e proprio scontro delicato in una Serie A1 Tigotà dalla classifica cortissima.

Un match dal peso specifico enorme per entrambe le squadre: da un lato le Tigri dell'ex Pistola, decise a prolungare la loro striscia positiva e a staccare il pass per i quarti di Coppa Italia Frecciarossa; dall’altro le Gatte, alla ricerca di punti preziosi per rilanciarsi in campionato e restare in corsa per la zona playoff.

In un contesto così acceso, ogni punto pesa come oro. E farne oggi era fondamentale. Le Gatte però non sono riuscite nell'impresa: 3 set combattutissimi in cui le Gatte sono riuscite a dare la zampata vincente solo nel terzo, chiuso 23-25. I primi due parziali hanno seguito un copione simile, con Vallefoglia più cinica nel momento decisivo e capace di imporsi ai vantaggi 26-24 e 27-25. Il quarto, invece, è stato un monologo delle Tigri.

A pesare sono soprattutto i 19 errori commessi al servizio delle Gatte, a cui vanno aggiunti i 9 errori diretti in attacco, che hanno permesso alle marchigiane di dare la zampata vincente e sfiorare la rimonta del terzo set. 

Partenza equilibrata con le squadre che si dividono equamente la posta in palio: 4-6 prima fuga delle Gatte, parità sul 7 e allungo biancorosso sul 7-10. Le Tigri però non mollano e colmano il gap sull’11. Altro strappo biancorosso ripreso ancora dalle padrone di casa, 16 pari. Il finale è una battaglia serrata: formazioni che impattano sul 24 pari e la chiude Omoruyi, 24-26.

Vallefoglia parte subito forte nel secondo parziale, 3-1, ma le Gatte tengono il passo: 4-3, poi le Tigri fanno la voce grossa e tentano la fuga, 7-4 e 9-5, imponendo gioco e ritmo. Le cuneesi stringono i denti e non mollano: parziale di 4-0, 9-8 e parità sul 10, per poi mettere la freccia e allungare 11-13. Anche Vallefoglia però non molla e con Giovannini e Bici sugli scudi si torna in parità: 15-15. Si arriva nella zona calda del parziale: 20-20. Doppiamente a segno Pritchard, allungo Cuneo 20-22. Bici e Ungureanu tengono viva Vallefoglia, 22-22. Si va avanti ai vantaggi, con Pucelj e Ungureanu protagoniste di un duello serrato, poi la chiude Butigan in primo tempo e con un ace, 25-27.

Sotto 2-0, le Gatte non mollano e partono forte con dentro Koulisiani per Cecconello: 2-7. Vallefoglia prova a rispondere ma le biancorosse hanno trovato l'intesa vincente: 5-10 e 7-12, con tutte le attaccanti che vanno a segno con continuità. Il set sembra ormai conquistato, poi le Tigri tornano a graffiare. Bici e Ungureanu salgono in cattedra e da 12-17 parziale di 4-0 per le Tigri: 16-17, tutto torna in discussione. L'ace di Giovanni e il mani out di Bici riporta Vallefoglia avanti, 19-18. Le Tigri si portano per prime in zona checkout: 20-19, ma Pucelj pareggia. Il doppio errore di Cuneo al servizio e in attacco regalano il 22-20. Le Gatte restano vive e con il muro di Koulisiani mettono la freccia, 22-23 e poi bel finale di set che chiude l'ace di Koulisiani, 23-25

Quarto set è monologo Vallefoglia: ancora una partenza equilibrata, poi le Tigri alzano il livello e Bici sale in cattedra, 8-4 e 11-5, con le Gatte che faticano a fare il cambio palla. Ora sono le padrone di casa a imporre il ritmo: 14-7 e 18-11. Break delle cuneesi sul 18-13, poi Ungureanu sblocca Vallefoglia e le marchigiane tornano a condurre: 20-14 e 22-16, per poi chiudere in sicurezza 25-18.

Premiata MVP del match Adelina Ungureanu, chiamata in causa da Pistola nel corso del match e autrice di 14 punti. Top scorer Bici con 19 punti, in doppia cifra anche Omoruyi, 10. Per le Gatte miglior realizzatrici Diop e Pucelj a quota 15, seguite da Pritchard e Keene 12. Buona la prova di Koulisini con 10 punti messi a segno tra terzo e quarto di cui 3 muri.

Le Gatte chiudono così il girone d'andata con 4 vittorie e 9 sconfitte, per un totale di 12 punti conquistati, che valgono l'undicesimo posto in classifica. 

Prossimo appuntamento per le Gatte in casa: domenica 14 dicembre infatti inizierà infatti il girone di ritorno e le biancorosse disputeranno il primo match al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta contro CBF Balducci HR Macerata. Fischio di inizio alle 17:00.

IL MATCH IN PILLOLE

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: al palleggio Lazaro opposta a Bici, centrali Candi e Butigan, schiacciatrici Giovannini e Omoruyi, libero De Bortoli.

Honda Cuneo Granda Volley: Signorile in regia opposta a Diop, al centro Cecconello e Keene, in banda Pucelj e Pritchard, libero Bardaro.

PRIMO SET

Inizio equilibrato, poi break Cuneo 4-6, riagguantato dalle Tigri sul 7. Altro strappo in avanti delle Gatte, 7-10 e Pistola ferma il gioco. Le Tigri restano agganciate e ricuciono lo strappo sull’11. Parità e altra fuga biancorossa, 13-15. 14-16 ed entra Rivero per servire. Errore di Rivero e Butigan sotto rete: 16-16. Si entra nella zona calda del set in parità: 22-22. Capitalizza Cecconello sotto rete, poi errore Rivero, 23-23. Sbaglia anche Bici al servizio, 23-24. Ungureanu a segno, 24-24. Murata Diop, 24-25. Omoruyi a segno, 24-26.

SECONDO SET

Tenta subito la fuga Vallefoglia, 3-1, ma le Gatte restano agganciate. Break delle marchigiane, 5-3 e allungo: 7-4 e 9-5. Le biancorosse però non mollano e colmano il gap: 4-0 di parziale, 9-8, poi Bici sblocca Vallefoglia. Le cuneesi hanno però ingranato il ritmo giusto: 10-10 e 11-13, passando da 9-5 al +2. Le marchigiane non mollano e di nuovo parità, 15-15. Si va verso la fine del parziale in perfetto equilibrio: 20-20. Doppietta di Pritchard per il 20-22. Cambio palla di Bici, 21-22. A segno anche Ungureanu, 22-22. Errore di Pritchard e poi a segno, 23 pari, entra Allaoui al servizio. Ancora Ungureanu a segno, 24-23. Risponde Pucelj, 24-24. Ungureanu vincente, 24-25. A segno anche Pucelj, 25-25. Butigan in primo tempo, 25-26. Ace di Butigan, 25-27.

TERZO SET

Dentro Koulisiani per Cecconello. Partenza sprint delle Gatte, 2-7, con Koulisiani che fa la voce grossa a muro. Vallefoglia prova a rispondere ma Cuneo resta avanti, 4-8 e 5-10. Ora sono le Gatte a imporre gioco e ritmo, con Signorile che orchestra tutti i suoi attaccanti: 7-13 e 9-14. Le Tigri rosicchiano qualche punto, ma Cuneo preme sull'acceleratore: 11-15 e 12-17. Bici e Ungureanu tengono viva Vallefoglia e le padrone di casa si portano a -1, 16-17, per poi trovare la parità sul 18. Bici e Ungureanu continuano a fare la voce grossa, 20-19. Pucelj per il 20 pari, poi Allaoui sbaglia il servizio, 21-20. Errore Pucelj, 22-20. Invasione Vallefoglia, Diop a segno e murata Bici, 22-23. A segno Candi, 23-23. Pritchard a segno ed ace Koulisiani, 23-25.  

QUARTO SET

Partenza equilibrata, primo break Tigri 6-4 con Bici al servizio, che trascina sull'8-4. Il muro su Giovannini sblocca le Gatte, ma Vallefoglia continua a premere sull'acceleratore: 11-5, con Bici e Ungureanu che tirano e tutte le Tigri che mettono l'anima in difesa. Le Gatte faticano in fase di cambio palla: 14-7, con le attaccanti di Vallefoglia che vanno a segno con continuità. Le biancorosse provano a reagire, ma Vallefoglia ha trovato il giusto slancio: 18-11. Break delle Gatte, ma le Tigri continuano a spingere, 20-14 e 22-15. L'errore di Pritchard al servizio chiude il match 25-18. 

Irene Rolando

