GINNASTICA / CuneoGinnastica protagonista ai Campionati Italiani Silver di Rimini

Nel weekend appena trascorso, la città di Rimini ha ospitato la Winter Edition dei Campionati Italiani Silver di Ginnastica Artistica Femminile, all’interno della prestigiosa manifestazione “Ginnastica in Festa”.

A rappresentare la CuneoGinnastica in questa importante competizione nazionale, nel livello LE - Eccellenza, è stata Vera Giraudo, in gara nella categoria Senior 1.

La gara, strutturata su due giornate, prevedeva un giro completo sui quattro attrezzi in entrambe le sessioni, con la somma dei punteggi a determinare la classifica finale e la proclamazione della campionessa italiana.

Vera ha condotto una gara in progressione: la prima giornata, leggermente in salita, è servita per prendere le misure con il campo gara e adattarsi al contesto competitivo. Nella seconda giornata, invece, ha dato prova della sua maturità agonistica, offrendo una prestazione solida e precisa su tutti gli attrezzi, dimostrando una crescita tecnica notevole.

La ginnasta cuneese ha chiuso nella prima metà della classifica generale, un risultato significativo in un contesto di altissimo livello. Particolarmente brillanti le sue prove al volteggio, sia nella prima che nella seconda giornata, che le hanno permesso di sfiorare il podio nazionale di specialità, conquistando una preziosa quarta posizione.

Resta un po’ di rammarico per la mancata medaglia, che era nelle speranze della società e dell’atleta, ma la prova di Vera si conferma come un ottimo banco di esperienza, utile per affinare ancora di più il lavoro tecnico e proseguire nel percorso di crescita sportiva.

La CuneoGinnastica esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e continuerà a lavorare con determinazione per i prossimi appuntamenti. Prima della conclusione di stagione sono ancora attesi per la prossima settimana i campionati italiani di squadra gold allieve a Riccione per le più giovani e il week end successivo la finalissima nazionale gold delle ginnaste più esperte, le junior a Padova.