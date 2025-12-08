HOCKEY / Trasferta difficile a Cagliari per l'Hc Lorenzoni Bra

Che fosse una trasferta difficile lo si sapeva ancora prima di scendere a Elmas in quanto le atlete di Koshelenhko, per una bizza del calendario, dovevano nuovamente incontrare, subito in seconda giornata, le cagliaritane dell'Amsicora, battute la volta scorsa a Torino in modo netto e le atlete dell'HP Milano a caccia di punti.

Proprio con queste ultime dirette da Alejandra Roggero iniziava la giornata e sembrava tutto abbastanza facile viste le due reti realizzate nelle prime frazioni, su azione da Olha Kourovska e di Sabrina Raimo su corto, ma le lombarde non ci stavano e, nel corso della seconda parte della gara riuscivano a raggiungerle fissando il risultato sul 2 a 2 finale.

La seconda gara contro le sarde è stata gara tiratissima e giocata con grande attenzione in difesa.

Si andava in vantaggio con una bella rete della rientrante Rebecca Piccolo, di interesse azzurro, attiva in Belgio per la stagione prato, ma con le braidesi per la stagione indoor. Premevano le sarde e afferravano un rigore parato da Alina Fadeeva che non solo in questa occasione ha fatto la differenza prendendosi giustamente il titolo di atleta del match. Carletti e compagne tenevano fino a pochi minuti dalla fine, ma una rete in contropiede le costringeva al secondo pareggio della giornata.

La classifica le vede sì ancora al primo posto a 8 punti, ma raggiunte a pari punti dal sorprendente Riva del Garda molto prolifico in attacco.

Prossima domenica terza giornata a Caste d'Agogna a incontrare proprio il Riva e, a seguire, il Cus Torino ora al quarto posto.