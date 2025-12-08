 / Economia

Economia | 08 dicembre 2025, 09:24

StarGo Mobility – Noleggio a breve termine di auto e furgoni a Savona e in tutta Italia

Una flotta di auto, furgoni e mezzi da lavoro moderni e curati, pronta per ogni esigenza di mobilità. Disponibili soluzioni anche a lungo termine

StarGo Mobility di Cosseria offre un noleggio a breve termine pensato per ogni necessità: weekend, viaggi di lavoro o urgenze. Con formule All-Inclusive, tariffe trasparenti, consegna flessibile e assistenza h24, la flotta comprende auto, furgoni e mezzi da lavoro, perfetti per trasporti privati o professionali.

“Ogni cliente ha esigenze diverse – spiega il Responsabile Noleggio Marco Zunino –. Il nostro compito è proporre la soluzione più adatta, senza stress”.

StarGo Mobility nasce con l’obiettivo di portare nel Ponente della Liguria e in tutto il Nord Ovest d’Italia un nuovo modo di vivere l’auto: flessibile, personalizzato e senza pensieri.

Il cuore dell’offerta: il noleggio a breve termine
Un weekend fuori porta, una vacanza, un viaggio di lavoro o un’urgenza: il noleggio a breve termine è la soluzione perfetta per chi vuole avere sempre a disposizione il veicolo giusto al momento giusto. StarGo Mobility semplifica ogni esperienza:

Formula All-Inclusive: nessuna sorpresa, tutto incluso

Tariffe trasparenti: costi chiari, zero spese nascoste

Consegna flessibile: dove e quando vuoi, anche a domicilio nel Savonese

Assistenza h24: sempre al tuo fianco, 7 giorni su 7.

La flotta comprende non solo auto di qualità, ma anche furgoni e mezzi da lavoro, perfetti per chi deve spostare merci, attrezzature o affrontare trasferimenti o traslochi con la massima comodità e sicurezza.

Disponibili anche soluzioni di noleggio a lungo termine, ideali per chi cerca certezze e veicoli sempre efficienti.

 

StarGo Mobility – Solo il piacere della guida
Frazione Lidora, 48 - 17017 Cosseria (SV)
+39 351 6256159
info@stargomobility.com

I.P.

