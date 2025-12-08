L'Immacolata in provincia di Cuneo anticipa il Natale, dalle accensioni alberi alle consegne delle letterine a Babbo

Nella giornata festiva dell’Immacolata moltissime le possibilità di visitare mercatini ed eventi che anticipano le giornate del Natale.

Un po’ ovunque apparirà Babbo Natale a rallegrare i più piccoli e non mancheranno le occasioni di gustare le prime fette di panettone e le caldarroste.

Aperte gran parte delle mostre e da non perdere i concerti programmati in varie località cuneesi.

Completano le offerte, per una giornata di relax le passeggiate, le fiere, le feste di paese e le aperture dei presepi.

Si consiglia sempre di prestare attenzione alle previsioni del tempo!

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it



***

CUNEO

80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Lunedì 8 dicembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO

3 CORI IN 3 CHIESE

Lunedì 8 dicembre, dalle 17 alle 19 appuntamenti in musica: “3 Cori in 3 Chiese, un evento itinerante unico per vivere l'attesa del Natale attraverso la musica polifonica. Tre prestigiose formazioni corali si esibiranno a rotazione in tre chiese del centro storico (San Sebastiano, Santa Maria della Pieve, Sant’Ambrogio), consentendo al pubblico di godersi un’intera serata di musica sacra. Info: www.museodiocesanocuneo.it





CUNEO

ILLUMINATALE

Lunedì 8 dicembre appuntamento aperto a tutti con IllumiNatale a Cuneo. Mercatini dell'artigianato, visite guidate e laboratori per bambini, giri in carrozza e foto con Babbo Natale e tanto altro. Info: https://www.cuneoilluminata.eu/





***

ALBA

L'ALBERO DEGLI AUGURI FERRERO

Lunedì 8 dicembre alle ore 17.30, avverrà l’accensione delle luci del grande albero in piazza Michele Ferrero, tradizionalmente offerto in dono dalla famiglia Ferrero, con i canti del Coro Voci Bianche del Civico Istituto Musicale Lodovico Rocca e le performance del Gruppo Sbandieratori e Musici Borgo San Lorenzo. Brindisi e merenda con panettone, vino Moscato e bevande calde verranno offerte a tutti i presenti con i migliori auguri dell’Amministrazione comunale e del Borgo di San Lorenzo.





ALBA

LE LUCI DI PIAZZA RISORGIMENTO

Da lunedì 8 dicembre, tutte le sere, fino al 6 gennaio, rimarranno accese anche le spettacolari luci ad effetto immersivo proiettate sugli edifici, la Cattedrale e le torri di piazza del Duomo.





ALBA

FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA

Lunedì 8 dicembre ultimo giorno di apertura del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba nel Cortile della Maddalena, dove si possono acquistare magnifici esemplari certificati dalla Commissione dei Giudici del Tartufo. Apertura dell'Alba Truffle Show (Cooking Show con rinomati chef, Analisi Sensoriali e Wine Tasting), incontri in collaborazione con eccellenze enogastronomiche di Langhe Monferrato Roero, mostre d'arte, spettacoli musicali e l’Alba Truffle Bimbi, dedicato a bambini e famiglie. Info: https://www.fieradeltartufo.org/





ALBA

MESSIAH DI HÄNDEL

Lunedì 8 dicembre alle ore 21, nella Chiesa di San Domenico il coro e orchestra Intonando eseguono pagine scelte dell’opera barocca con l’inno d’incoronazione Zadok the Priest

del Messiah di Händel.





ALBA

CALCO DELLA PIETÀ

Lunedì 8 dicembre, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, visitabile il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali nel 1942. Orari: 10 – 13 | 15 – 19. Info: https://www.bancadalba.it/





***

BARGE

MERCATINO

Lunedì 8 dicembre si svolgerà il Mercatino di Natale nel centro storico di Barge, fra tradizione e atmosfera da fiaba, prodotti artigianali e tipici, vin brule, cioccolata calda, caldarroste e street food. Musica dal vivo, momenti di spettacolo, presepi e intrattenimento per i più piccoli con l'arrivo di Babbo Natale. Info: https://www.comune.barge.cn.it/





***

BENE VAGIENNA

SCATTO MATTO

Lunedì 8 dicembre, presso la Cella della Torre Campanaria della Parrocchiale, sarà visitabile la mostra fotografica “Scatto Matto”, con opere di Renata e Nazzareno Grechi. Orario 10–12 e 15–18. Ingresso libero. Info: https://www.amicidibene.it/





***

BORGO SAN DALMAZZO

FIERA FREDDA DELLA LUMACA

Lunedì 8 dicembre proseguono gli eventi legati alla 456ª edizione della “Fiera Fredda della Lumaca”, presso la struttura polifunzionale ex Palazzo Bertello. Mostra Mercato della chiocciola e rassegna della gastronomia elicica tipica, rassegna gastronomica-eno-elicica con ricerca e valorizzazione dei piatti tipici. Info:

***

BOVES

BABBO NATALE BOVESANO

Lunedì 8 dicembre la città di Boves si trasforma nel magico villaggio di Babbo Natale. Durante le giornate tantissimi volontari, nelle vesti degli elfi di Babbo Natale, scendono in piazza e animano la festa tra intrattenimenti, giochi, spettacoli, musica, mercatini di Natale, laboratori e tanto buon cibo. Info: 345 50 32 020.





***

BRA

ARTE NEXT GEN

Lunedì 8 dicembre sarà visitabile presso il Movicentro dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18, la mostra d’arte rivolta ai giovani “ARTE NEXT GEN - violenza di genere: differenza tra affettività e possessività”. Info: https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-la-biennale-arte-next-gen-e-visitabile-fino-al-14-dicembre





BRA

DEDALUS - TUTTI DESIGNERS

Lunedì 8 dicembre sarà visitabile a Palazzo Mathis la mostra di Dedalus Bra “Tutti Designers”, rassegna dedicata al design, ideata da Francesco Comoglio. In mostra 30 autori, dai maestri agli emergenti per 150 opere dagli anni Settanta ad oggi, che coprono 50 anni di storia del design Italiano e creano una connessione vitale tra 900 e contemporaneità. Orario continuato dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it/category/eventi/





BRA

PRESEPIANDO

Lunedì 8 dicembre esposizione di presepi presso i Giardini della Rocca. Info: 335 56 02 228.





***

BUSCA - SAN CHIAFFREDO

PRESEPE STORICO

Lunedì 8 dicembre potrà essere visitato il Presepe storico nella saletta accanto alla Chiesa Parrocchiale, in piazza don Demaria a San Chiaffredo di Busca, in concomitanza con l'apertura della Chiesa.





***

CASTELDELFINO

FESTA DE I RAVIOLE ROUSTIE

Lunedì 8 dicembre, dalle ore 14, il centro storico di Casteldelfino ospiterà la "Festa de i raviole roustie". Vin brulé e caldarroste, musica lungo la via del paese e bancarelle degli artigiani e ad attendere i più piccoli, la casetta di Babbo Natale e un laboratorio creativo. Con l'occasione, apertura straordinaria del Centro visita Alevé, Museo del Parco del Monviso Mab Unesco. Info: https://www.comune.casteldelfino.cn.it/





***

CHERASCO

AL MUSEO IN FAMIGLIA

Lunedì 7 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.30, (ultimo ingresso 17.30), il Museo della Magia di Cherasco propone una giornata speciale dedicata ai più piccoli con visita al museo, spettacolo con Marco e un magico omaggio per tutti i bimbi visitatori. Si potrà visitare anche la Mostra dei presepi dal mondo. Info: 0172/1908030.





***

CHIUSA PESIO

LA CASTAGNA NEL PIATTO

Lunedì 8 dicembre prosegue la rassegna gastronomica "La Castagna nel Piatto" nella Valle Pesio: fino al 18 dicembre bar, ristoranti e rifugi di Chiusa Pesio celebrano il tipico frutto autunnale in un'inedita formula: ogni menù include un piatto speciale a base di un prodotto certificato con il marchio Qualità Parco APAM. Info: 0171/734990.





***

DEMONTE

Lunedì 8 dicembre, Demonte festeggia l'inizio del periodo natalizio con due eventi: alle 17 un concerto a cura dell’Orchestra OSAI presso il Teatro Parrocchiale di Demonte e, alle 18.30 l'accensione dell'albero di Natale, a cura della Pro Loco di Demonte. Info: 0171/955903.





***

DOGLIANI

MERCATINO DI NATALE

Lunedì 8 dicembre, dalle ore 10, terza edizione del Mercatino di Natale nel Centro Storico del paese. Alle 15 concerto natalizio con la corale “Cantus Firmus” e alle 16 Spettacolo aperto a tutti, con il mago comico Gabriele Rigo. Ore 17 Presso il cinema Multilanghe proiezione del film di animazione: “Zootropolis 2”.





***

FOSSANO

LE METAMORFOSI

Lunedì 8 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30, visitabile nell’ex chiesa del Salice Vecchio, la mostra del pittore Franco Blandino: "Le Metamorfosi nell'arte - L'energia del cambiamento, da Ovidio al Vangelo di Luca". Ingresso libero. Info: https://www.visitfossano.it/





FOSSANO

Lunedì 8 dicembre, alle ore 16.30 si terrà il concerto "Let’s Swing Christmas" - FFM Big Band in piazza Manfedi. Info: https://fondazionefossanomusica.it/





***

GOVONE

MAGICO PAESE DI NATALE

Lunedì 8 dicembre proseguono gli eventi del “Magico Paese di Natale” con il mercatino di Natale, la Casa di Babbo Natale, gli Elfi della magica corte, le tradizioni, le luci ed i colori della festa. Info: https://www.magicopaesedinatale.com/





***

GUARENE

PIASTRELLA DEI CAMPIONI

Lunedì 8 dicembre, alle ore 16.30, presso piazza della Pantalera, si terrà la cerimonia di posa della “Piastrella dei Campioni” realizzata in favore del Campione d’Italia 2025 di pallapugno Massimo Vacchetto.





***

MANGO

PRESEPE DI LUCI

Lunedì 8 dicembre e per tutto il periodo natalizio, dalle ore 17.30, sarà acceso il Presepe di Luce con circa 80 sagome, raffiguranti i personaggi del presepe, installate su tutto il territorio e sulle colline, che illuminandosi contemporaneamente, creeranno un suggestivo percorso. Info: https://www.manganum.it/





***

MONASTERO VASCO

NATALE A MONASTERO VASCO

Lunedì 8 dicembre Monastero di Vasco celebra il Natale con una giornata intera dedicata al buon cibo e alla magia per i bambini. In programma un pranzo con la specialità "bala d'asu" come protagonista e sorprese per i più piccoli. Info: 0174/689104.





***

MONDOVÌ

PECCATI DI GOLA

Lunedì 8 dicembre continuano gli eventi di “Peccati di Gola” in cui la città diventa un meraviglioso villaggio natalizio. Spazio ai bambini e alle famiglie con scenografie e attività a tema natalizio, street food, area vendita ed esposizioni, stand di artigianato, intrattenimenti itineranti e degustazioni. Info: 0174/330358. https://comune.mondovi.cn.it/





***

MONTÀ

RADUNO (DIS)ORGANIZZATO GRAVEL

Lunedì 8 dicembre con ritrovo alle ore 9 presso il Centro Outdoor Park “Valle delle Rocche” di località San Grato, si svolgerà una giornata dedicata agli amanti del Gravel e al mondo dell'outdoor, con raduno e tour in mountain bike sui single track delle Rocche, raduno e tour gravel up&down sulle colline del Roero e passeggiata guidata nelle Rocche, in collaborazione con Terre Alte Escursioni&Turismo. Info: https://www.ecomuseodellerocche.it/it/





***

NIELLA TANARO

MERCATINI

Lunedì 8 dicembre, dalle 9 alle 18, Niella Tanaro festeggia con i Mercatini di Natale nel piazzale della chiesa parrocchiale: una giornata dedicata all’atmosfera delle feste, tra profumi di piatti caldi e bancarelle. Info: 0174/226102.





***

ORMEA

MERCATINI DEL CUORE

Lunedì 8 dicembre, nel cuore del centro storico di Ormea tornano i "Mercatini del Cuore - Artigianato, che passione!", dalle 9 alle 19. Info: 338 65 71 053.





***

PIOZZO

MERCATINO DI NATALE

Lunedì 8 dicembre fin dal mattino ritorna il mercatino di Natale nelle strade del piccolo borgo. Alle ore 17 accensione dell’albero di Natale.

***

POCAPAGLIA

MERCATINI DI NATALE AL MIELE

Lunedì 8 dicembre per tutta la giornata, Mercatini di Natale a tema "miele" con laboratori dedicati e presepi nelle arnie. Minitour guidato con passaggio nell'area delle api, pranzo con polenta salsiccia e formaggio, concerti natalizi e tanto altro. Info: https://www.comune.pocapaglia.cn.it/Default





***

RACCONIGI

PRESEPE MECCANICO

Lunedì 8 dicembre, presso la Chiesa del Gesù, esposizione del Presepe Tradizionale Meccanico di Racconigi, uno degli allestimenti più suggestivi del territorio con ambientazioni sempre più curate nei minimi particolari e la presenza di statue di varie tipologie, provenienza e periodi storici. Ingresso libero. Info: https://www.presepiingranda.it/





***

RIFREDDO

FIABA NATALIZIA A RIFREDDO

Lunedì 8 dicembre, dalle 14.30 alle 18, passeggiata animata con partenza del percorso dall’oratorio in via Braide, 2 e tappe al Monastero. Ritorno al Rifreddo Landscape Lab, per una merenda offerta dalla Protezione Civile ANA. Alle 17.30 accensione dell’albero di Natale in piazza della Vittoria. Info: giovaniditurno@gmail.com





***

SALUZZO

MERCATINI NATALIZI

Lunedì 8 dicembre il Marchesato di Saluzzo risuona dell'atmosfera di festa con i suoi mercatini natalizi: per tutta la giornata bancarelle di artigianato locale con tantissime idee regalo. Info: https://fondazionebertoni.it/





SALUZZO

NIVA E LA MAGIA DELLA MUSICA

Lunedì 8 dicembre, presso la sede della Fondazione Scuola APM ,“Niva e la Magia della Musica”, evento musicale itinerante dedicato alle famiglie e ai bambini dai 3 agli 11 anni. Info: https://scuolaapm.it/





SALUZZO

CONCERTO

Lunedì 8 dicembre alle ore 21 presso la Sala Verdi della Scuola Apm si esibiranno l’arpista Belkova Olha e la flautista Baidak Marharyta.





***

SAVIGLIANO

REI E PASTRES UNA VEGLIA OCCITANA

Lunedì 8 dicembre, alle ore 17.30, presso la sala Crosà Neira, si terrà “Rei e Pastres Una Veglia Occitana”, concerto live musiche occitane, con Quba Libre Quartet. Ingresso libero. Info: https://visitsavigliano.it/





SAVIGLIANO

MERCATINO ANTIQUARIO

Lunedì 8 dicembre, dalle ore 8 alle 18, nel suggestivo centro storico di Savigliano, Mercatino dell'Antiquariato a tema natalizio. Info: 335 61 76 331.





***

SOMMARIVA PERNO

IL CAMMINO VERSO LA LUCE

Lunedì 8 dicembre, alle ore 17.30, nella Chiesa Parrocchiale dello Spirito Santo, la Corale di Sommariva del Bosco, presenta il concerto “Il Cammino verso la Luce”, un viaggio musicale tra attesa, mistero e gioia aspettando il Natale





***

VERNANTE - PALANFRÈ

CIASPOLATA A PALANFRÈ

Lunedì 8 dicembre, ciaspolata nei dintorni di Palanfrè, tra faggete secolari e pascoli innevati in alta Val Grande. Ritrovo alle ore 9.30 in borgata Palanfrè. Info: 320 91 35 911.