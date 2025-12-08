 / Sport

Sport | 08 dicembre 2025, 09:41

SCHERMA / Fine settimana ricco di impegni per atleti e tecnici del Club Scherma Associati

Sette spadisti in pedana a Biella per la 2ª prova regionale categoria Assoluti. Argento per Annachiara Allara al Campionato Italiano Assoluto di Pentathlon Moderno disputato a Roma

Lo spadista albese Federico Rabasco

Un weekend ricco di appuntamenti per atleti e tecnici del Club Scherma Associati.

Il primo, in terra piemontese, ha visto sette spadisti scendere in pedana in occasione della 2ª prova regionale Cat. Assoluti presso il Biella Forum

Tra coloro che hanno partecipato in rappresentanza delle sedi di Asti e Alba si segnalano Federico Rabasco, Vittorio Girotti, Fabio Mustacciu, Alberto Dellarovere, Gabriele Maggi, Riccardo Ghirotto e Aurora Rivata

[Gli spadisti Csa, da sinistra, Girotti, Mustacciu, Dellarovere e Maggi]

Buone le prestazioni a livello generale tra cui hanno spiccato quelle degli albesi Rabasco e Girotti, che bene si sono comportati nei gironi e nella fase a eliminazione diretta in una gara ancora una volta di alto livello. Gli spadisti sono stati seguiti a fondo pedana dai tecnici Alessandro Mandarini, Giuliano Pasqua e Ivan Sartoris.

In contemporanea, presso il Centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti" di Roma, si è svolto tra il 5 e il 7 dicembre il Campionato Italiano Assoluto di Pentathlon Moderno. Qui hanno gareggiato 5 pentatleti dello Junior Asti e tesserati schermisticamente presso il CSA fra cui Alessandro Boero, Andrea Cossutti, Francesco Ascione con Beatrice Boano ed Annachiara Allara

Proprio quest’ultima ha svolto nello specifico un’ottima parte di scherma e gara in generale che gli ha permesso di chiudere con una preziosa medaglia d’argento. A seguire i ragazzi nella positiva trasferta romana è stato il M° Fabio Piccardi.

[Il maestro Fabio Piccardi con Allara e Boano al Camp. IT di Pentathlon]

Ora, soddisfatti per i risultati di entrambi gli impegni, il Club guarda alla imminente gara interregionale GPG di Pavia prevista per 13-14 dicembre.

C. S.

