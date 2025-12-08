VOLLEY DM / I cadetti del Vbc Mondovì si arrendono al Val Chisone

Sconfitta esterna per i cadetti del Vbc Mondovì, che, a ranghi ridotti per assenze varie, si arrendono al Val Chisone per 3-0 (25-19, 28-26,25-21), patendo così il quarto stop stagionale. In classifica generale i monregalesi si trovano al settimo posto a quota 16 a -1 dal Torino Nextgen e a +3 proprio sul Val Chisone.

Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Borsarelli opposto, capitan Bernardi e Fichera in banda, Fara e Leandro al centro, Gasco libero, inserendo successivamente Mastantuoni e Gallia.

Nel primo set i monregalesi partono lentamente e vanno sotto prima 12-9 e poi 20-13. Dentro Mastantuoni e il rientrante Gallia e la squadra reagisce, portandosi sino sul 18-23, ma il Val Chisone non perde la necessaria lucidità e chiude 25-19.

Nella seconda frazione vi è equilibrio sino al 12 pari, poi i monregalesi allungano e si portano prima sul 17-13 e poi sul 20-16, ma poi vengono ripresi sul 22-22. Le due compagini avanzano punto a punto sino al 26 pari, quando i padroni di casa piazzano l’ allungo vincente e chiudono in volata 28-26.

Nel terzo set vi è equilibrio sino al 13 pari, poi il Val Chisone allunga e prima si porta sul 17-15, poi sul 21-18, quindi sul 23-20 ed infine chiude 25-21.

Sabato alle 20.30 i cadetti del Vbc Mondovì ospiteranno il Villanova capolista solitario in una gara molto complicata e dal pronostico decisamente avverso: l’obiettivo dei monregalesi è quello di riuscire a esprimersi su buoni livelli, in grado di infondere fiducia e autostima in vista delle gare successive.

VAL CHISONE - VBC MONDOVI’ 3-0 (25-19, 28-26, 25-21)

VBC MONDOVI’: Marabotto, Borsarelli, Bernardi (K), Fichera, Fara, Leandro, Gasco (L), Mastantuoni, Gallia, Monge. Allenatore: Riccardo Gallia