SUPERLEGA / Le pagelle di Cuneo-Verona: Feral brilla, Zaytsev si spegne e Baranowicz col dubbio

Marko Sedlacek – 6

È quello che ha attaccato più palle (23), con 11 punti (9 attacchi, 1 muro, 1 ace). Alterna buone giocate a qualche errore (3 in attacco), e anche in ricezione se la cava sulle battute flot insidiose di Verona (50%, con 35% perfette%). Prestazione positiva, ma non sufficiente per incidere sul risultato.

Ivan Zaytsev – 5

Chiude con 5 punti, ma con un’efficienza offensiva bassa (5 punti, 5 errori). In attacco fatica a trovare varchi e non riesce a essere il terminale di riferimento che servirebbe nei momenti caldi.

Aleksandar Stefanović – 6

Segna 4 punti, con un attacco al 50% e un muro a tabellino. Porta equilibrio quando coinvolto, ma non riesce a emergere. Prestazione ordinata, ma poco incisiva.

Michele Baranowicz – 5.5

Non il miglior Baranowicz di sempre, la manovra rimane spesso prevedibile. Qualche buona scelta, ma anche qualche forzatura di troppo su Zaytsev: forse tenere un po' più caldo il braccio di Feral, in serata di fuoco, non sarebbe stato male.

Nathan Feral – 7,5

La sua miglior partita della stagione: 18 punti, 16 dei quali in attacco (su 21 palle) per uno strabiliante 76% reale. Porta energia e concretezza. Da lui parte la fiammella di reazione migliore.

Lorenzo Codarin - 6,5

Poco utilizzato in attacco, ma presente quando necessario. Il più efficace e regolare al servizio (3 aces), per lui un’altri match che conferma la bella stagione che sta vivendo

Claudio Cattaneo – s.v.

Sprazzo di partita per un cambio nel terzo set, troppo poco per essere valutato

Domenico Cavaccini - 6

Le bordate, ma soprattutto le intelligenti piazzate flot degli scaligeri erano osso duro per la seconda linea di Cuneo, soprattutto per Mimmo (43%). In difesa ha visto poco, ma lì si che piovevano missili. Comunque sufficiente.



Matteo Battocchio-6

Sestetto praticamente invariato fino alla fine, ha letto il match con attenzione. Poteva osare un cambio Baranowicz-Bonomi in certi frangenti? Ovviamente, ma forse sarebbe stato destabilizzante e quindi bene così.



Voto di squadra -6

Potrebbe sembrare un controsenso la sufficienza di fronte ad uno 0-3 subito, ma dipende chi hai di fronte. E la Verona di oggi è la miglior squadra vista al palazzetto in questa stagione. Fare di più era un’impresa, che in questo momento i Battocchio’s boys non sono in grado di compiere