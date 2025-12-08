Cina, fabbrica Tesla di Shanghai raggiunge i 4 milioni di veicoli prodotti

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Gigafactory di Tesla a Shanghai ha raggiunto un traguardo impressionante lunedì, producendo il suo veicolo numero 4 milioni, ha dichiarato l'azienda.Lo stabilimento di Shanghai, la prima gigafactory dell'azienda al di fuori degli Stati Uniti, ha iniziato la costruzione nel gennaio 2019 e ha prodotto il suo primo veicolo nel dicembre dello stesso anno.Secondo l'azienda, lo stabilimento ha impiegato più di 30 mesi per costruire il primo milione di veicoli, mentre la produzione è passata da 3 a 4 milioni in circa 14 mesi.-Foto Xinhua-(ITALPRESS).
In Breve
lunedì 08 dicembre
Che tempo fa
Accadeva un anno fa
Attualità
Attualità
Attualità
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?