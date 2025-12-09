ATLETICA / Aimo domina la mezza di Sanremo, Bonelli e il settore giovanile brillano tra trail e cross per l’Atletica Mondovì

7 dicembre – Sanremo – Michele Aimo fa sua la 21 km della “Sanremo Marathon”

Domenica si è corso a Sanremo dove l’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo si è presentata in forze al via della 8ª edizione della “Sanremo Marathon” (oltre alla tradizionale distanza, anche una 21 e una 10 km). Il percorso, con partenza e arrivo fissati alla pista di atletica di Pian di Poma, si sviluppava lungo il parco costiero della Riviera dei Fiori, attraversando i borghi di Arma di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano e Ospedaletti.

Grandissima prestazione per Michele Aimo impegnato sui 21 km, dove ha colto una vittoria di prestigio chiudendo a braccia alzate con il nuovo p.b. abbassato a 1h09’40”: un crono di assoluto valore per l’U23 che ha fatto gara di testa fin dal primo km per poi staccare con una lunga volata il 2° classificato l’imperiese ex pro di ciclismo Cristiano Salerno. “Sono molto contento di questo riscontro, anche se negli ultimi km ho pensato a conservare le energie per giocarmi la vittoria. Ringrazio la società che mi mette nelle condizioni ideali per potermi allenare al meglio”.

Bene anche le altre quattro canotte rosse: Nicolò Denina 18° in 1h17’07”, Shara Giuliano 23ª nelle donne e 3ª SF50 in 1h32’55”, Marco Boeti 1h32’55” e Francesca Dutto 1h57’11”. Sulla distanza classica 5 finisher: Carlo Cavanna 3h32’38”, Paolo Pettiti alla sua prima 42 km 3h49’33”, Massimo Ravotto 4h11’58”, Federica Rizzo 9ª SF35 in 4h12’37” e Dario Aimo 4h12’41”.

Sul lago di Como si è corsa anche la “Synlab Como Lake Half Marathon” con Alessandro Massaro al traguardo in 1h45’24”.

7 dicembre – Cervo – “Trail del Ciapè” 6° posto per Eugenio Bonelli

Buona prova del portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo Eugenio Bonelli impegnato domenica 7 dicembre al 7° “Trail del Ciapà” nell’entroterra di Cervo. Accompagnato da una bella giornata di sole, il vicese ha percorso di 30 km con 1.200 metri di dislivello positivo del “lungo” concludendo al 6° posto tra gli uomini in 2h43’35”. La vittoria è andata al Villanovese Elia Bongiovanni 2h29’35”.

7 dicembre – Dronero – “Cross del Bersaglio” Atletica Mondovì OK

Ottimi risultati per l’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo a Dronero alla 9ª edizione del Cross del Bersaglio grazie al successo negli Allievi di Matteo Garelli – coni compagni di squadra Lorenzo Simeone 5° e Pietro Demichelis 8° alla sua prima gara – e la terza piazza nelle pari età Veronica Gallo a 34” dalla cussina Giglio (6ª Adora Dervisji e 8ª Gabriella Gatto); molto bene anche con i ragazzi grazie al piazzamento di Francesco Bruno, 2° a soli 4” dal saluzzese Pietro Rosso (8° Mattia Rossi, 10° Federico Bruno davanti a Rayan Bruno e Lorenzo Murisasco) e i cadetti (Simone Bongiovanni 6°, Lorenzo Santo 8°). Ottimo rientro su una campestre di Pier Francesco Figone terzo assoluto in 20’56” (a 57” da Gianluca Ghiano): un ulteriore step verso il ritorno alla massima competitività per il talentuoso cebano. Nei master si segnala Eligio Boggione quinto tra gli SM40, mentre Flavio Di Bartolomeo si deve accontentare del secondo posto tra gli SM45; 4ª tra le SF60 Adriana Sciolla. In gara anche alcuni esordienti Francesco Tornatore Fontana, Leonardo Negro, Guido Gonella e Tiziana Soda.