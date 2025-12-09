GINNASTICA / Quattro ori per le cuneesi della Vivi Dance Studio di Cuneo agli Italiani di Tivoli

Nella giornata di lunedì 8 Dicembre si è tenuto il campionato Nazionale Asi delle discipline Aerea e Pole Dance presso Tivoli (Roma). Le ragazze della Asd Vivi Dance Studios hanno brillato portando a casa 4 ori.

L'allenatrice, coach, coreografa, vice campionessa del mondo e presidente dell'associazione Valentina Viale ha portato in gara: la caragliese Vanessa Brondello oro nella disciplina cerchio under 14. La buschese Veronica Ramonda oro nella disciplina pole dance under 18. La cuneese Samuela Principiano oro nella disciplina pole dance under 50. La saluzzese Gisella Conte oro nella disciplina pole dance under 60 e infine la caragliese Anna Risso si è piazzata nella top ten nella disciplina cerchio aereo .

Valentina è molto felice delle sue atlete, tutte hanno ottenuto un grande risultato e ora si vola verso il mondiale di Bologna nel 2026.

