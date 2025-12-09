A Clavesana un percorso di stelle luminose porta il Natale a Lo Sbaranzo

Si sono ritrovati nel garage della "maestra" e hanno realizzato delle grandi stelle natalizie arricchite con le luci, poi le hanno sistemate su cancelli, portoni e balconi.

È davvero una magia quella che, negli scorsi giorni, a raggiunto Lo Sbaranzo, frazione di Clavesana, dove giovani e un po' meno giovani, hanno deciso di mettere insieme abilità e competenze per abbellire la strada che sale a Lo Sbaranzo dalla borgata Chiecchi fino alla borgata Gramoretti.

C'è chi ha portato fantasia, chi abilità manuale, chi gli attrezzi e chi anche il camion e il risultato è strepitoso: un vero e proprio percorso tra le stelle.

"Tramite un timer programmato - spiega il gruppo -, le luci si accenderanno tutte le sere alla stessa ora e sono visibili tutte le sere/notti. Non sono solo addobbi, ma anche un piacevole momento di condivisione che sa di Natale di altri tempi".

Hanno collaborato alla realizzazione dell'allestimento: Giuliana Ferrero, Daniela Gallo, Giacomo Raffreddato, Mauro Peirano Raffaella Ferrero, Leonardo Traversa, Marco Ferrero, Ivan Gallo, Franco Gallo, Federica Ferrero, Teresa Peirano, Trattoria Lo Sbaranzo, Felicina Priola, Sara Dainese, Maddalena Marenco, Erika Fortuna, Stefano Revelli.