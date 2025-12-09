Bra, il Natale 2025 che unisce fede, folklore e tradizione

Tutto pronto per trasformare Bra nella città del Natale. L’Albero e le luminarie hanno conquistato tutto il centro e anche le vie più periferiche, fino alle frazioni, creando un percorso diffuso di luce e stupore.

E la magia continua con presepi e mercatini di Natale, un’esperienza che piacerà ai grandi e ai bambini. Segnate in agenda e via con il tour.

Mercato della Terra. Non è un mercatino, ma c’azzecca perfettamente con il Natale. Il Mercato della Terra di Bra è il luogo giusto dove trovare i migliori regali gourmet. Domenica 21 dicembre, dalle 8 alle 17, sotto la storica ala di corso Garibaldi, i numerosi espositori sono pronti ad accogliere visitatori e curiosi con produzioni di assoluta eccellenza. Il Mercato della Terra sposa la filosofia di Slow Food ed è sostenuto dal Comune della Zizzola, dal Mercato Campagna Amica e da Slow Food Bra. Parole d’ordine? Buono pulito, giusto.

Viale Risorgimento. Drizzate le antenne se avete bambini al seguito, ma pure se non li avete. Da sabato 13 a domenica 14 dicembre torna il Mercatino di Natale di Bra in viale Risorgimento, dove fare overdose di acquisti e di allegria. Si potrà trovare di tutto, dalla valanga infinita di idee regalo, all’atmosfera magica che accenderà persino il cuore del Grinch di turno. Temete l’abbassamento delle temperature? Caldarroste con vin brulé e via la paura (e anche il freddo)!

Salesiani. Il 24 dicembre, alle 23.30, presso l'Istituto di viale Rimembranze, si potrà respirare un’atmosfera unica e coinvolgente, perfetta per calarsi nello spirito del Santo Natale. Sotto la stella cometa, Maria, Giuseppe e il piccolo Gesù prenderanno vita tra una schiera di fedeli, cantando e pregando tutti insieme. Previsto anche il momento solidale con il confezionamento dei pacchi natalizi, presso Decathlon di Santa Vittoria d'Alba, grazie al contributo di genitori che donano un po' del loro tempo gratuitamente. I giorni sono il 13 e 14 dicembre e poi dal 20 al 24 dicembre. Il ricavato delle offerte servirà a recuperare fondi per l'oratorio e le sue attività.

Associazione AbBRAcciAMO. Quest’anno, se i figli vi stressano per andare in Lapponia ad incontrare Babbo Natale, portateli a Bra. Sabato 20 dicembre, in via Cavour, dalle ore 14.30, sarà possibile conoscere personalmente Santa Claus versione braidese! Potevamo forse farcela mancare? Al contrario di quanto starete pensando, non si tratta di un’iniziativa a scopo commerciale, visto che il ricavato sarà destinato in beneficenza. Il Babbo Natale di noi altri è Davide Milanesio, presidente dell’associazione che ogni anno attira flotte di visitatori. E dopo panettone, tè caldo e musica, ecco un’ultima chicca: ci sarà anche una cassetta per imbucare le letterine destinate a Babbo Natale. Quello vero.