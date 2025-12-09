 / Attualità

Attualità | 09 dicembre 2025, 06:38

Bra, proseguono gli incontri francescani al monastero delle Clarisse

Domenica 14 dicembre, ore 16, con il tema “Alto e glorioso Dio, preghiera a san Damiano”

La chiesa del Monastero delle Clarisse, a Bra

Le Sorelle Clarisse di Bra invitano agli incontri francescani, in vista dell’VIII centenario del Transito del Poverello di Assisi. Questi cenacoli per il 2025/26 hanno cadenza mensile e iniziano tutti alle ore 16 sotto la guida di padre Oreste Fabbrone, frate cappuccino di Bra, e terminano con i vespri.

Il nuovo appuntamento nella chiesa delle Sorelle Clarisse (viale Madonna dei fiori, 3) è domenica 14 dicembre con il tema “Alto e glorioso Dio, preghiera a san Damiano”. L’esperienza lascia in dote un concreto messaggio francescano di pace, fraternità e custodia del creato, valori che Francesco ha insegnato al mondo con la sua vita e il suo esempio.

Silvia Gullino

