 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 09 dicembre 2025, 20:22

Clavesana, il Comune cerca un operario-autista scuolabus e un impiegato per la ragioneria

Indetti due concorsi per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato

Clavesana, il Comune cerca un operario-autista scuolabus e un impiegato per la ragioneria

È stata pubblicata sull'albo pretorio una determina del Comune di Clavesana per l'indizione delle procedure selettive pubbliche finalizzate all'assunzione di due nuove figure professionali da assumere a tempo pieno e indeterminato.

Il Comune cerca infatti un operaio esperto, che possa anche assumere il ruolo di autista per lo scuolabus e un istruttore contabile-amministrativo per l'ufficio ragioneria e tributi. 

Requisiti, modalità di partecipazione e scadenze sono consultabili sul sito dell'ente (clicca qui).

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium