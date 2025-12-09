Clavesana, il Comune cerca un operario-autista scuolabus e un impiegato per la ragioneria

È stata pubblicata sull'albo pretorio una determina del Comune di Clavesana per l'indizione delle procedure selettive pubbliche finalizzate all'assunzione di due nuove figure professionali da assumere a tempo pieno e indeterminato.
Il Comune cerca infatti un operaio esperto, che possa anche assumere il ruolo di autista per lo scuolabus e un istruttore contabile-amministrativo per l'ufficio ragioneria e tributi.
Requisiti, modalità di partecipazione e scadenze sono consultabili sul sito dell'ente (clicca qui).