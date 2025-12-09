Cervasca in lutto per la morte di Marco Ballario, per tutti "il gigante"

Lutto a Cervasca per la morte di Marco Ballario, presidente della Pro Loco del paese.

Figura conosciuta e stimata, aveva 54 anni.

E' nelle parole del sindaco Enzo Garnerone il senso profondo di una perdita per l'intera comunità. "Era per tutti il Gigante. Non solo per la statura, perché era davvero alto, ma anche per il suo grande cuore. Era davvero una bravissima persona. L'ultimo evento che abbiamo condiviso è stato ad ottobre, in occasione dellla consegna del "Premio per la cura del bosco". Mancherà a tutti".

Il funerale, proveniente dall’Ospedale “A. Carle” di Confreria, sarà celebrato domani 10 dicembre alle 14.30 nella Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano di Cervasca; seguirà la tumulazione nel cimitero locale. Stasera alle 20 la comunità si riunirà per la recita del Santo Rosario, sempre nella chiesa parrocchiale.

Marco Ballario lascia la moglie Mara, le figlie Anna e Sara, la mamma Lucia, il fratello Giampiero, la sorella Daniela, insieme ai cognati, ai nipoti e a tutti i parenti.