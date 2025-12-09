 / Attualità

Attualità | 09 dicembre 2025, 11:02

"In caso di dubbi o sospetti chiamare subito il 112"

A Vicoforte un incontro tra i Carabinieri e la cittadinanza per difendersi dalle truffe

Anche se non sono stati numerosi i partecipanti alla serata informativa sul tema della sicurezza e della prevenzione da furti e truffe tenutasi a Vicoforte mercoledì scorso, sono però stati molto interessanti gli interventi dei presenti e le domande che sono state poste. 

La comandante della Compagnia di Mondovì, capitano Francesca Borelli, ha dapprima spiegato con dettagli di particolari i metodi utilizzati per i raggiri che truffatori di vario genere spesso tentano sia con la presenza fisica e sia contattando telefonicamente; successivamente ha dato puntuale risposta alle domande poste. 

La raccomandazione è sempre la stessa: se ci sono dei dubbi occorre avvisare immediatamente i Carabinieri chiamando il numero 112, così come occorre fare nel caso di movimenti o auto sospette. La tempestività delle chiamate è fondamentale per poter intervenire con la massima celerità possibile.

"Ringrazio la capitano Francesca Borelli per la sua presenza e per l’intervento competente e rassicurante - commenta il sindaco, Gian Pietro Gasco -, così come lo è avere sul territorio comunale una caserma dei Carabinieri.

