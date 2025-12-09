Lotta allo spreco alimentare: si rinnova la convenzione tra il Comune di Mondovì, la Caritas Diocesana e gli Amici della Cittadella

Un contrasto alla povertà e alle forme di esclusione sociale, nonché una sensibilizzazione contro lo spreco di cibo. Con questo spirito la Giunta comunale ha rinnovato la convenzione tra il Comune di Mondovì, la Caritas Diocesana e l’associazione Amici della Cittadella della Carità, volta a sostenere le attività commerciali, industriali, professionali e produttive di beni alimentari operanti sul territorio comunale, che nel triennio 2025-2027 doneranno le proprie eccedenze alimentari. Come già stabilito nel primordiale progetto “Pane al Pane” del 2017 e come rinnovato nel 2022, i contributi comunali saranno calcolati in misura proporzionale al quantitativo donato e potranno raggiungere l’importo massimo del 25% del valore della parte variabile della TARI riferita all’annualità in oggetto, calcolata secondo la metodologia ARERA MTR-2.

In particolare, il riconoscimento economico potrà essere del 5% a fronte di un quantitativo di beni alimentari ceduti gratuitamente compreso tra 25 e 100 kg, del 10% con una donazione tra 101 e 500 kg, del 15% con una cessione tra 501 e 1.000 kg, del 20% con un’analoga elargizione compresa tra 1.001 e 1.400 kg e del 25% con una cessione gratuita di beni alimentari superiore a 1.401 kg annui. Tra i requisiti necessari, oltre alla pertinenza professionale con la produzione, la commercializzazione o la distribuzione dei beni alimentari, l’aver sede nel territorio del Comune di Mondovì e l’essere in regola con il pagamento dei tributi comunali.

"Continua l’impegno della nostra Amministrazione per sostenere le fasce più deboli della popolazione e per rafforzare la sinergia istituzionale con le realtà monregalesi attive nel sostegno economico-sociale - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora alle Politiche sociali, Francesca Botto -. Proseguendo un percorso nato nel 2017, rinnoviamo con piacere la nuova convenzione stanziando 15.000,00 euro complessivi (5.000,00 euro per annualità, ndr) da riconoscere agli esercenti che si sono distinti nella consegna gratuita del cibo. Grazie alla Caritas Diocesana e agli Amici della Cittadella della Carità, ma grazie soprattutto alle aziende che hanno dimostrato nel concreto che cosa significhi prendersi cura l’uno dell’altro, limitando gli sprechi e supportando il prossimo".