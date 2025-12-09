Manta accende la magia del Natale tra tradizione e novità

È un Natale che profuma di novità quello che Manta ha inaugurato nel fine settimana, aprendo ufficialmente un inverno destinato a essere ricordato come “l’inverno delle prime volte”.

La festa di piazza di sabato ha regalato ai mantesi un ritorno atteso da anni: i fuochi d’artificio con lo spettacolo realizzato dalla PiroG di Ettore Ghibaudo, detentore del titolo italiano del settore, che ha lasciato centinaia di mantesi, e tanti visitatori giunti da fuori, con gli occhi all’insù e la bocca aperta.

Lo show pirotecnico è stato preceduto dal concerto degli Zampognari di Vottignasco e dall’accensione dell’albero di Natale del paese in piazza del Popolo ad opera del sindaco Ivana Casale. Nell’occasione, in una piazza del Popolo gremita, è stato presentato l’evento clou delle feste: I Doni di Santa Lucia.

Nato dalla collaborazione tra Comune e il Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI), con il sostegno della fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e la collaborazione di diverse associazioni del paese, sabato 13 dicembre, l’evento porta per la prima volta prodotti gastronomici e artigianali, prodotti fatti a mano e idee-regalo nel borgo antico del paese, in un romantico percorso al cospetto del Castello.

Nel giorno di Santa Lucia, via Castello e le aree nelle pertinenze del maniero si vestono a tema natalizio per animarsi con una serie di iniziative rivolte al Natale.

Dalla tradizione popolare è considerato il dì più corto che ci sia. In molte regioni italiane è costume aspettarsi dei doni durante questa giornata. L’enigmatica figura di Santa Lucia e questo particolare giorno dicembrino, carico di suggestioni che travalicano i secoli, sono il fil-rouge di un evento che l’amministrazione vorrebbe ripetere ogni anno.

La prima edizione de “I Doni di Santa Lucia” si apre alle 15 e si chiude alle 22: con il primo buio, infatti, questa inedita location sprigionerà tutta la sua magia.

Sarà anche un pomeriggio di laboratori tematici per grandi e piccini, mini-visite guidate all’antica parrocchiale: info e prenotazioni sul sito del Castello della Manta.

La Terrazza dei Melograni ospiterà alcune eccellenze gastronomiche del territorio e un angolo sarà dedicato alla manualità artigiana. L’area del campanile, il Ciochè ‘dle runse, ospiterà il Villaggio dei Sapori natalizi, con delizie preparate dalle associazioni locali per solleticare tutti i palati.

La Chiesa del Castello ospiterà, per l'occasione, un presepe appartenente alla Casa Divina Provvidenza Blanchi di Roascio “Le Perle” di Dronero: vi si svolgeranno brevi visite per l'intero arco del pomeriggio.

Per la prima volta, a partire dalle 17, con l'apertura serale del Castello, saranno proposte le ‘Visite al buio’: “Quale migliore occasione nella Festa di Santa Lucia? La ricerca dei dettagli grazie alle torce permetterà di scoprirli ancora meglio, con la magia diffusa dalla luce delle lanterne tra parco e scaloni” spiega la property manager del FAI Silvia Cavallero.

Sempre a cura del Fondo Ambiente Italiano e prenotabile sul sito del Castello, è prevista dalle 16, un’insolita lezione-degustazione sul Vermouth, guidata dall’ambasciatore mondiale Fulvio Piccinino.

Il Castello sarà regolarmente visitabile nel suo penultimo giorno di apertura al pubblico, con speciali visite, anche serali, pensate per favorire il flusso tra i tanti momenti del ricco calendario.

Per il gran finale, ci si sposta in centro a Manta, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli, dove il coro gospel di Savona terrà il concerto di Natale che apre il conto alla rovescia verso le feste.

L'Holy Heart Gospel Choir, nato nel 2020, propone un repertorio denso, dove si alternano spiritual e gospel afroamericani. Il coro, parte dell’Accademia Teresiana di Savona, è diretto dal Maestro Igor Barra.

A Manta sarà impegnato un insieme armonico di oltre di 40 voci supportati dai musicisti al pianoforte, tastiere elettroniche, clarinetto, tromba e percussioni.

L’evento, a ingresso gratuito, è offerto dagli Amici di Manta.

A chiudere la rassegna natalizia all'ombra del Castello sarà, il 28 dicembre, il concerto "Armonia di Natale", a cura dei Polifonici del Marchesato, con l'orchestra I Musici del Marchesato, diretti dal maestro Enrico Miolano.

Ivana Casale, sindaco di Manta commenta: “Quest’anno il Natale a Manta porta con sé tanto entusiasmo e la volontà di creare nuove occasioni per vivere e scoprire il nostro paese. Abbiamo lavorato con impegno, insieme al FAI, per proporre eventi che uniscano tradizione, cultura e momenti di incontro, offrendo ai cittadini e ai visitatori, di ogni età, esperienze sempre più ricche e coinvolgenti. Un grazie sincero alle associazioni e ai tanti volontari che rendono possibili questi eventi ed un ringraziamento speciale alla Fondazione CRSaluzzo che lavora sempre con grande attenzione e sensibilità verso il nostro territorio. Invito tutti a partecipare e a condividere con noi la magia di queste giornate: Manta vi accoglie con il suo cuore più luminoso”.