09 dicembre 2025

Mombasiglio si veste a festa con decorazioni natalizie create con materiali di recupero

Sono state create da consiglieri comunali e volontari e installate per tutto il paese

Ci sono le renne con il naso rosso, i pupazzi di neve e un grande albero con una stella luminosa, ma la cosa più speciale è che è stato creato tutto con materiali di recupero. 

Così Mombasiglio ha scelto di vestirsi a festa per le feste di Natale in arrivo, grazie ai consiglieri comunali e ad alcuni volontari che hanno creato gli allestimenti. 

"Quest'anno gli addobbi natalizi sono stati creati con materiale povero  - spiega il sindaco, Basilio Buzzanca -, si è scelto di utilizzare quello che era a disposizione per abbellire i vari angoli del paese, un modo semplice per fare gli auguri ai cittadini e a chi passa nel nostro paese".

Intanto, negli scorsi giorni, il primo cittadino e l’amministrazione comunale hanno incontrato gli studenti delle scuole per augurare un sereno Natale e un buon proseguo delle attività scolastiche.

Arianna Pronestì

