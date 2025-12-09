 / Attualità

Attualità | 09 dicembre 2025, 16:54

Nozze d'oro: sono 56 le coppie saluzzesi che si sono dette “sì” nel 1975

La tradizionale cerimonia di auguri del Comune per i 50 anni di vita insieme si svolgerà sabato 13 dicembre

Cerimonia delle nozze d'oro 2024

Il tradizionale ritrovo per festeggiare le Nozze d'oro organizzato dal Comune quest'anno sarà il 13 dicembre alle 10,30. 

Sono 56 complessivamente le coppie che si sono dette "si" nel 1975.

La cerimonia, alla presenza degli amministratori, si svolgerà nella sala tematica de Il Quartiere, ex Caserma Musso, piazza Montebello. Ogni coppia riceverà un omaggio simbolico, gratitudine della città per il loro esempio di dedizione e sostegno nella vita matrimoniale. 

Al termine la tradizionale foto di gruppo.

VB

