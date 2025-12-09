Saluzzo: taglio del nastro per gli uffici zonali di Confederazione italiana agricoltori

Sono già aperti gli sportelli CIA zona Saluzzo in via Spielberg 49

Venerdì 12 dicembre alle 18, in via Spielberg 49, sarà inaugurata ufficialmente la nuova sede saluzzese della Cia, Confederazione Italiana Agricoltori.

Negli uffici già operativi da alcuni giorni, è attivo anche il servizio di pubblica utilità di Inac, il patronato Patronato promosso dalla organizzazione agricola, che offre a tutti i cittadini consulenza, assistenza e tutela per i diritti previdenziali, sociali e sanitari dei lavoratori.

Al taglio del nastro è prevista la partecipazione del presidente regionale CIA Gabriele Carenini, del presidente Cia Cuneo Claudio Conterno con il direttore provinciale Igor Varrone e delpresidente della zona Saluzzo Diego Botta.