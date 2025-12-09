Si terrà a Mondovì Piazza il 50° Concorso Nazionale di Chitarra "Ansaldi"

L’Amministrazione Comunale ha assicurato alcuni importanti interventi logistici per il 50° Concorso Nazionale di Chitarra “sac. M° Giovanni Ansaldi”, previsto per i giorni 24-25-26 aprile 2026 e curato dall’onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”.

Il mezzo secolo di attività musicale classica è prevista a Mondovì Piazza, ove nacque nel 1977 e richiamò sempre i migliori diplomati e studenti dei Conservatori Musicali italiani, molti dei quali, in breve tempo dopo i premi ottenuti, si sono inseriti quali cattedrali nei conservatori e circuiti concertisti. Non una manifestazione di massa, bensì di altissima levatura artistica. Dopo il 1991 il Concorso si spostò via via in parecchi centri del monregalese, portando esperienze molto interessanti, prima limitate a centri maggiori. Si toccarono Briaglia, Carrù, Roburent, Villanova Mondovì, Roccaforte Mondovì, Garessio, Vicoforte, Pamparato. Il rientro nella città del “Moro” sarà l’omaggio più significativo per l’ideatore, uno dei primi monregalesi ad aver conseguito prima il diploma in Organo al conservatorio “Verdi” di Torino, nel 1935, l’anno della sua ordinazione sacerdotale, come “Allievo interno” e successivamente pure in Direttore di coro al Conservatorio di Parma.

Si sono succeduti un centinaio di iscritti all’anno, da ogni parte della penisola e delle isole, richiamati dalla severità degli esiti definiti dalle commissioni di esame, formate da docenti delle istituzioni musicali specializzate. Il Concorso si può fregiare di un importantissimo risultato istituzionale: fu il Ministro della P.I. il sen. Adolfo Sarti, cuneese, ad istituire la Cattedra di strumento principale per la Chitarra, prima non inserita nella speciale meritata categoria, convinto proprio dal riscontro durante alcune annate dell’attività. Nomi di artisti eccellenti possono essere ricordati: Masala di Sassari, Leone di Milano, Palamidessi di Roma, Curatolo di Grottaglie, Masi di Segrate, Micheli della Svizzera, Vitale di Cava de’ Tirreni, Luciani di Alghero. Molmenti di Pordenone, Grasso di Carosino e El Kouti di Cassine de’ Pecchi.

Il Centro Anziani di Piazza, grazie al Presidente Mantella, assicura la Segreteria per l’accoglienza. L’ATL del Cuneese ha già concesso il Patrocinio, intervenendo non solo con la fornitura del materiale di promozione turistica, ma anche un preziosissimo supporto gestionale tramite la dott.sa Denise Dellavalle, preziosissima per infinite questioni organizzative. La Provincia di Cuneo, di cui è Presidente il Sindaco di Mondovì Luca Robaldo, provvederà, come in passato, a stampare per tutto il materiale necessario di segreteria e promozione. Il comune provvederà per il saggio di presentazione in locali istituzionali. Ovviamente gli organizzatori sperano in generosi sostegni finanziari da Fondazioni Bancarie ed enti vari, come pure da Autorità, Enti, Attività commerciali.