Solo a fine settimana l'autopsia sul corpo di Adriano Pasero, trovato morto a Dronero dopo l'incendio

E' stata rimandata, verrà eseguita verso fine settimana l'autopsia sul corpo di Adriano Pasero, trovato senza vita nella mansarda di via Vittorio Alfieri a Dronero domenica 7 dicembre.



Il 61enne fu rinvenuto nel corso dei sopralluoghi dopo l'incendio che interessò l'appartamento al piano di sotto. Dalle 7.20 del mattino Erano iniziate numerose segnalazioni alla centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Cuneo, tutte per segnalare la presenza di fumo.

L'appartamento è stato dichiarato inagibile e a seguito della morte di Pasero è stato anche disposto il sequestro della palazzina. Anche un altro condomino era stato portato in ospedale a Cuneo per accertamenti per un principio di intossicazione.



In quanto alle cause della morte di Pasero, seconde le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di asfissia per intossicazione da monossido, ma il magistrato ha disposto l'esecuzione dell'autopsia. Contribuirà alle indagini in corso per far luce su quanto accaduto.



Solamente una volta eseguita sarà possibile per i familiari organizzare il funerale.