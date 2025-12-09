Tre appuntamenti in musica per celebrare il Natale con la Next Level Music School a Monchiero e Mondovì

La magia del Natale si accende con la Next Level Music School, la nuova realtà musicale attiva da ottobre 2025 a Monchiero e Mondovì e diretta da Max Bellarosa, storico collaboratore di Radio Deejay, che inaugura la sua prima stagione festiva con tre appuntamenti speciali dedicati alla musica e ai suoi giovani talenti. Gli allievi delle due sedi si esibiranno insieme proponendo una selezione di brani natalizi rivisitati in chiave classica e moderna.

Il primo concerto è in programma venerdì 19 dicembre, alle 20.30, nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo in Località Gratteria 21 a Mondovì. Protagonista della serata sarà il Coro di Voci Bianche di Monchiero, accompagnato da un’ensemble di allievi della scuola composta da orchestra di chitarre, orchestra d’archi e organo.

L’evento verrà replicato sabato 20 dicembre, sempre alle 20.30, nella Chiesa Beata Vergine del Rosario in Piazza della Chiesa 16 a Monchiero.

Il calendario natalizio della scuola si chiuderà con il gran finale martedì 23 dicembre, alle 16.30, a Mondovicino Shopping Center, dove le band dei corsi di musica d’insieme delle sedi di Monchiero e Mondovì proporranno i grandi classici delle feste in versione pop e rock.

I concerti del 19 e 20 dicembre saranno a offerta libera a favore delle rispettive parrocchie, mentre l’appuntamento del 23 dicembre sarà gratuito.

Tutte le informazioni sulle serate e sui corsi della Next Level Music School sono disponibili sul sito ufficiale della scuola.