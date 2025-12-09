Venerdì a Valgrana i funerali dell'ex sindaco Adriano Brondetta

Saranno celebrati venerdì 12 dicembre, alle 10 nella parrocchia di Valgrana, i funerali di Adriano Brondetta, l'ex sindaco del paese trovato morto in un campo lo scorso 7 dicembre, dopo un mancato rientro e ore di ricerche in tutta la zona.

Giovedì 11 dicembre, alle 19, si terrà la recita del Rosario.

Classe 1950, Brondetta aveva guidato il paese per due mandati, dal 1999 al 2009. Lascia in un profondo dolore, soprattutto per le tragiche circostanze della morte, la moglie Maria Pia, i figli Rosella con Enzo, Sara con Danilo e Davide con Michela, oltre ai nipoti Tommaso, Giacomo, Sebastiano, Samuele e Giorgia.