Lo sport che crea comunità: un progetto dell’Unione Sportiva delle ACLI cuneesi

Grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, attraverso il bando Sportivi per Natura, l’Unione Sportiva ACLI di Cuneo lancia il progetto “Lo sport che crea comunità”, con un incontro presso la sede Acli Cuneese in cui i partner di progetto racconteranno il percorso triennale che intreccia attività outdoor, esperienze inclusive e momenti di socialità, con il coinvolgimento diretto dei circoli territoriali come presidi di comunità.

Lunedì 15 dicembre alle ore 18.30 presso la sede Acli Cuneese in Piazza Virginio 13, si terrà un incontro aperto in cui verrà presentato il progetto, i prossimi appuntamenti e la filosofia di benessere One Health.

L’iniziativa, che vede la collaborazione di associazioni sportive, enti ambientali e realtà educative, si ispira, infatti, all’approccio One Health, riconoscendo l’interconnessione tra salute umana, animale e ambientale indispensabile per la promozione del benessere. Promuovere stili di vita sani e sostenibili significa infatti tutelare contemporaneamente comunità, natura e futuro.

Il progetto, promosso da USACLI Cuneo unisce quattro circoli affiliati a US ACLI in un viaggio attraverso paesaggi e ambienti naturali straordinari: dalla pianura della Polisportiva 2RG ASD di Roata Rossi, lungo il corso fluviale del G.S. Passatore, fino alle montagne della Valle Maudagna con La Canunia e l’Associazione Arrampigranda.

“I circoli US ACLI del cuneese che rappresentano già presidi di comunità , attraverso la pratica sportiva, sui territori – sottolinea Attilio Degioanni, presidente dell’Unione Sportiva ACLI di Cuneo – con questo progetto diventano importanti presidi di una nuova cultura del benessere che unisce sport, natura e consapevolezza attraverso la collaborazione ”.









Il programma, che si svilupperà fino a marzo 2027, propone un calendario di sport con diverse discipline sportive (trail running, yoga in natura, arrampicata, trekking inclusivo, plogging) con incontri di promozione del benessere e di diffusione di una nuova cultura di vedersi nel contesto ambiente. Tra gli appuntamenti principali figurano il Trail delle Coccinelle a Roata Rossi, le attività equestri inclusive con La Canunia, le sessioni di yoga con Sportinsieme, l’evento “Corri pedala corri” del G.S. Passatore e la promozione dell’arrampicata con Arrampigranda.

Accanto alle attività sportive, il progetto propone anche “Equilibri Naturali”, un ciclo di incontri in natura con esperti di ADI - Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica, Pronatura e SNEE - Scuola Nazionale Escursionismo Equestre, dedicati alla promozione di stili di vita consapevoli e alla diffusione di buone pratiche di prevenzione.

Con “Lo sport che crea comunità”, il territorio cuneese diventa palcoscenico di un progetto che mette al centro la salute, la natura e la forza delle relazioni, dimostrando come lo sport possa essere motore di inclusione e rigenerazione sociale.

Come sostiene Elio Lingua, presidente provinciale delle ACLI cuneesi “Siamo molto soddisfatti che attraverso US ACLI e i presidi sportivi di USACLI venga promossa una nuova cultura che lega uomo e ambiente attraverso lo sport e l'aggregazione, che sono pilastri della filosofia ACLI e che permetteranno alle persone di stare bene insieme”

PER INFORMAZIONI

Referente: Attilio Degioanni attilio.degioanni@acli.it

Segreteria Acli provinciali tel. 0171.452644