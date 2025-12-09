 / Eventi

A Villafalletto il concerto "Aspettando il Natale"

Si terrà domenica 14 dicembre alle ore 17 presso il Salone "Tavio Cosio"

L' Associazione GrandaMusica e il Comune di Villafalletto invitano al concerto "Aspettando il Natale" che si terrà domenica 14 dicembre alle ore 17 presso il Salone "Tavio Cosio" di Villafalletto. 

Allieteranno il pomeriggio allieve e allievi delle classi di Canto moderno della prof.ssa Erica Caldera, di Chitarra del prof. Gianluca Barbero  e il quartetto di ottoni "Furbrass" con Alessandro Montagna, Michele Verra, Lorenzo Montagna e Roberto Colombano. 

A fine concerto cioccolata calda e panettone offerto dal Gruppo Alpini.

