A Villafalletto il concerto "Aspettando il Natale"

L' Associazione GrandaMusica e il Comune di Villafalletto invitano al concerto "Aspettando il Natale" che si terrà domenica 14 dicembre alle ore 17 presso il Salone "Tavio Cosio" di Villafalletto.

Allieteranno il pomeriggio allieve e allievi delle classi di Canto moderno della prof.ssa Erica Caldera, di Chitarra del prof. Gianluca Barbero e il quartetto di ottoni "Furbrass" con Alessandro Montagna, Michele Verra, Lorenzo Montagna e Roberto Colombano.

A fine concerto cioccolata calda e panettone offerto dal Gruppo Alpini.