Gianni Cinelli porta i suoi “personaggi” al Teatro del Poi

Venerdì 12 dicembre alle 21.30 il Teatro del Poi di Alba ospiterà “Che personaggio!”, il nuovo spettacolo di e con Gianni Cinelli, storico volto comico di Zelig. L’artista tornerà in solitaria sul palco con alcuni dei personaggi più amati dei suoi quindici anni su Canale 5, per una serata all’insegna dell’ironia intelligente.
Lo show, annunciato come sobrio ma coinvolgente, è pensato per divertire un pubblico eterogeneo, dagli spettatori affezionati al cabaret televisivo agli amanti di un umorismo più raffinato. Per il Teatro del Poi si tratta di un ritorno gradito: Cinelli viene definito “un grande amico del Poi” e la sua presenza arricchisce il cartellone di fine anno, offrendo ad Alba un appuntamento di comicità d’autore.