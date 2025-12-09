I Polifonici del Marchesato, un Natale in musica dal carcere alle piste da sci

Si è alzato il sipario sul ricco calendario di appuntamenti musicali natalizi del Gruppo Corale I Polifonici del Marchesato.

Sabato 6 dicembre, il coro saluzzese si è esibito al Carcere Morandi di Saluzzo, in uno degli ultimi appuntamenti inseriti nel Festival Suoni dal Monviso.

Lunedì 8, tripla esibizione a Cuneo dove, dopo il successo dello scorso anno, è tornato l’appuntamento con “3 Cori in 3 Chiese”. I Polifonici, si sono alternati alla Società Corale Città di Cuneo e al Coro delle voci bianche e giovanile Montis Regalis di Mondovì in un concerto itinerante nelle chiese di San Sebastiano, Sant’Ambrogio e Santa Maria. Il concerto si è poi concluso in piazza Galimberti con un momento musicale dei tre cori uniti.

E ora, tutta l’attenzione è rivolta al momento clou, ovvero l’attesissimo BibbidiBobbidiBoo!, in programma a Saluzzo, al Pala Crs, sabato 13 dicembre alle 21.

Domenica 14, nuovo ritorno a Cuneo, questa volta nella Duomo cittadino, per il concerto di S. Lucia, organizzato dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti. Inizio ore 15.

Venerdì 19, poi, I Polifonici del Marchesato saranno protagonisti del Christmas Gala, evento organizzato dalla Fondazione Club Silencio alla Palazzina di Caccia di Stupinigi. Due le esibizioni corali in programma: alle ore 20 e alle ore 22. Per info e prenotazioni: info@clubsilencio.it

Ma non finisce qui. Per sabato 27 dicembre, infatti, sono ben due gli appuntamenti in calendario. Nel pomeriggio, il coro diretto da Enrico Miolano regalerà un momento di musica agli ospiti della casa di riposo di Paesana mentre, in serata (ore 21), il menù prevede “Note di Natale” nella chiesa parrocchiale di Bagnolo Piemonte, insieme al Gruppo da Camera I Musici del Marchesato, composto da: Sofia Giletta (al violino), Luca Panicciari (al violoncello), Flavio Arneodo e Stefano Eligi(al pianoforte). L’evento è co-organizzato con il Comune di Bagnolo.

Sempre accompagnati dai Musici del Marchesato, I Polifonici saranno impegnati domenica 28 (ore 21) nella chiesa parrocchiale S. Maria degli Angeli di Manta in “Armonia di Natale”. L’evento è co-organizzato con il Comune di Manta.

A chiudere gli appuntamenti legati alle festività di fine anno e ad aprire il 2026, il concerto “in quota” previsto per martedì 6 gennaio alle ore 12 a Paesana, sulle piste da sci di Pian Munè e, precisamente, al rifugio di Pian Croesio (posto a monte della seggiovia).