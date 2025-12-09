"L’importanza di chiamarsi Ernesto" arriva in Piemonte dal 12 al 21 dicembre

L’importanza di chiamarsi Ernesto, uno dei titoli più amati della produzione di Oscar Wilde, torna in Piemonte nella stagione 2025/2026 di Piemonte dal Vivo. La nuova edizione, diretta da Geppy Gleijeses, riporta in scena un classico capace di parlare al presente con la sua ironia tagliente, il ritmo brillante e il gioco continuo tra verità e finzione.

Lo spettacolo vede in scena Lucia Poli, Giorgio Lupano, Maria Alberta Navello e Luigi Tabita, un cast che restituisce con leggerezza e precisione il mondo salottiero della società vittoriana, attraversato da equivoci, identità inventate e convenzioni che ancora oggi riconosciamo nelle nostre vite.

Gleijeses riprende un titolo che la compagnia portò in tournée per la prima volta nel 2000, in un’edizione che ottenne un successo straordinario in teatri come la Pergola di Firenze, il Goldoni di Venezia e il Franco Parenti di Milano. Oggi quel lavoro rivive in una versione rinnovata, pensata per restituire al pubblico la forza comica e l’eleganza del capolavoro wildeiano, “la commedia perfetta” come spesso viene definita.

L’importanza di chiamarsi Ernesto è un testo che seppure immerso nell’estetica vittoriana, continua a parlare con sorprendente attualità: Wilde mette a nudo il rapporto tra ciò che siamo e ciò che fingiamo di essere, mostrando come le convenzioni sociali continuino a modellare desideri e comportamenti.

Tour in Piemonte

12 dicembre 2025 – ore 21 – Teatro Milanollo, Savigliano (CN)

13 dicembre 2025 – ore 21 – Teatro Marenco, Ceva (CN)

14 dicembre 2025 – ore 21 – Teatro Sociale, Pinerolo (TO)

19 dicembre 2025 – ore 21 - Teatro Alessandrino, Alessandria (AL)

20 dicembre 2025 – ore 21 - Teatro Coccia, Novara (NO)

21 dicembre 2025 – ore 16 -Teatro Coccia, Novara (NO)

Le date del tour in Piemonte

Il calendario completo e le info di biglietteria sono disponibili sul sito di Piemonte dal Vivo:

https://piemontedalvivo.it/spettacolo/limportanza-di-chiamarsi-ernesto/