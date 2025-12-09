Natale a Cuneo con Pippi Calzelunghe: mostra e spettacolo per celebrare gli 80 anni della bambina più forte del mondo

Con l'arrivo delle vacanze di Natale, Cuneo offre un'opportunità imperdibile per tutta la famiglia: una vera e propria "Pippi Experience". Oltre a visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe”, venerdì 26 dicembre sarà possibile assistere allo spettacolo teatrale "Pippi Calzelunghe", in scena al teatro Toselli alle ore 20:30 con ingresso gratuito (prenotazioni su www.crcinnova.it e www.fondazionecrc.it ).

L'occasione perfetta per celebrare gli 80 anni della bambina più forte del mondo con un doppio appuntamento all'insegna della libertà e della fantasia.

Il programma di eventi collaterali proposti dalla mostra si arricchisce con la messa in scena di "Pippi Calzelunghe" di Astrid Lindgren, uno spettacolo di Fondazione AIDA ets, Glossateatro e Papagena, in collaborazione con CRC Innova e Fondazione CRC.

Un viaggio a Villa Villacolle: Lo spettacolo, della durata di 60 minuti e consigliato dai 4 anni, narra le vicende di Pippi e dei suoi amici Annika e Tommy attraverso i suoi occhi sbarazzini e spensierati. Dall’arrivo a Villa Villacolle ai loro giochi, lo spettacolo restituisce un quadro esaustivo e divertente di uno dei personaggi più amati, il tutto in una scenografia coloratissima.

Magia e Tecnica: Le scenografie, i pupazzi e i costumi sono stati realizzati da Tjåsa Gusfor, una delle più importanti scenografe svedesi, che ha ricreato una sorta di miniaturizzazione fantastica di Villa Villacolle. Lo spettacolo utilizza la tecnica del teatro d’attore e di figura con gli attori-manipolatori che si muovono a vista in una scenografia a misura di pupazzo e di bambino. La regia è di Pino Costalunga e Marinella Rolfart, che ne hanno curato anche l'adattamento teatrale e la traduzione.

Il Cast e l'Autenticità: In scena vedremo Annachiara Zanoli nel ruolo di Pippi, Alice Canovi in quello di Annika, e Matteo Erli in quello di Tommy. Lo spettacolo è assolutamente fedele al testo originale e vanta la revisione e l'approvazione degli eredi di Astrid Lindgren (Karin e Olof Nyman), ottenendo anche il Biglietto d’oro Agis-ETI per il successo di pubblico. Le luci e l'audio sono curati da Riccardo Ghirardelli.

La Mostra: 80 Anni di Pippi a Cuneo

L'evento teatrale si svolge nel contesto della mostra "Astrid Lindgren e la forza dei bambini: 80 anni di Pippi Calzelunghe", inaugurata lo scorso 3 ottobre 2025 presso lo Spazio Innov@zione (Via Roma 17).

Ad oggi, l'esposizione ha registrato un notevole successo di pubblico, superando la significativa soglia dei 14.000 visitatori.

Promossa da CRC Innova e curata da CUADRI ETS, l'esposizione, a ingresso gratuito, è un tributo unico all'80° anniversario di Pippi Calzelunghe.

L'allestimento è stato creato su misura per lo Spazio Innov@zione e include riproduzioni a grandezza naturale di Villa Villacolle e sculture in 3D di Pippi, del cavallo e della scimmietta.

La mostra è un viaggio immersivo di tre sale, tra la vita e l'impegno di Astrid Lindgren, i suoi illustratori e una Sala 3 che permette ai visitatori di salire a bordo della riproduzione della nave Hoppetossa per ascoltare storie e canzoni.

Particolare attenzione è data all'accessibilità, con pannelli in braille, contenuti audio e supporti tattili.

La mostra è visitabile gratuitamente fino al 26 aprile 2026, dal martedì alla domenica.