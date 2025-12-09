Paesana, nella Parrocchia di Santa Maria "Un Natale in coro"

Venerdì 19 dicembre, alle 21, la Parrocchia di Santa Maria a Paesana ospiterà “Un Natale in coro”, il concerto proposto dalle due sezioni delle Voci del Monviso.

L’associazione, nata nel 2020, riunisce il coro polifonico a quattro voci “Le Voci del Monviso” e “Le Giovani Voci del Monviso”, gruppo di voci bianche composto da bambini e ragazzi a partire dai sei anni.

I coristi, diretti dal maestro Adalberto Amici, presenteranno per l’occasione un programma a prevalente tema natalizio, pensato per accompagnare la comunità verso le festività con un momento di musica e condivisione. L’ingresso è libero e aperto a tutti, con l’invito rivolto a paesanesi e visitatori a partecipare numerosi alla serata.