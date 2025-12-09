Primo weekend delle Notti della Natività da record a Alba

Un passaggio del testimone che si consuma a margine della sfilata di Babbo Natale, degli elfi, delle renne e del Grinch di domenica 7 dicembre con il dono da parte del presidente della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba Axel Iberti di uno splendido esemplare di tartufo bianco a Santa Claus.

La 95esima edizione della Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba si conclude e lascia il passo alle Notti della Natività che proietteranno, nei weekend fino a Natale Alba nella più magica atmosfera natalizia.

Una tre giorni inaugurale da record, complice il fine settimana lungo, da sabato 6 a lunedì 8 dicembre, a partire dall’accensione delle proiezioni di luce di Piazza Risorgimento passando per la sfilata nelle vie del centro per arrivare alla tradizionale accensione dell’albero di piazza Michele Ferrero, donato dalla Famiglia Ferrero alla città.

Proiezioni che hanno lasciato a bocca aperta grandi e piccini, con i nuovi soggetti nello stile artistico delle vetrate delle cattedrali gotiche attualizzati e resi perfetti da instagrammare, grazie all’importante sostegno del gruppo Egea Holding, grazie al quale la magia delle Notti della Natività si è accesa e ci accompagnerà fino al 6 gennaio.

Le proiezioni di luce dinamica illumineranno fino all’Epifania la cattedrale di San Lorenzo, il palazzo del Comune, le antiche Torri e Casa Claus di Babbo e Mamma Natale e sono accompagnate da una colonna sonora che ripropone le arie natalizie più celebri.

Non dimentichiamo però che la stagione del Tartufo continuerà a profumare le colline e le tavole fino al 31 gennaio 2026, intrecciandosi naturalmente con l'atmosfera del Natale.

In prima fila nella tre giorni il sindaco Alberto Gatto con l’assessora Caterina Pasini, la presidente del Borgo San Lorenzo Ines Manissero e il direttore artistico delle Notti della Natività Valentina Moretto per un grande lavoro di squadra che vede collaborare il Comune con il Borgo San Lorenzo, l’Ente Fiera di Alba, l’Ente Turismo LMR, l'Associazione Commercianti Albesi e la Giostra delle Cento Torri, con il supporto del Gruppo Egea Holding, Banca d’Alba, Radio Alba, Maserati ForzA, Rps, Orocash, Vitale Robaldo, Marcello Press Comunication e Wand Events.

Nei fine settimana di dicembre che precedono le festività, le vie centrali dello shopping albese si animeranno con affascinanti eventi gratuiti per tutta la famiglia, spettacoli di musica, danza e teatro di strada, fantasiosi protagonisti delle fiabe insieme a suggestivi personaggi del presepe e della tradizione natalizia, in una calda e allegra atmosfera.

In piazza Risorgimento, avvolta dalla luce scintillante delle attesissime proiezioni dinamiche, fino al 22 dicembre, ritornerà CASA CLAUS, il quartier generale di Babbo Natale in una struttura magicamente allestita che ospiterà anche l’Ufficio postale e la Pasticceria degli Elfi.

Tra la consegna delle letterine e i divertenti laboratori didattici, non mancheranno prelibate degustazioni, letture animate, canti, musica e animazioni.

Nata come presepe vivente itinerante, la manifestazione è cresciuta negli anni fino a diventare un evento diffuso capace di unire tradizione, spettacolo e atmosfere natalizie.

E secondo la tradizione delle Notti della Natività, quest'anno Babbo Natale ha scelto proprio Alba come quartier generale... per la gioia di grandi e piccini.

Un programma ricchissimo che culminerà con lo straordinario concerto gratuito “Ohana Dream Show" di domenica 21 dicembre davanti al Duomo di San Lorenzo, uno spettacolo musicale dal vivo che riproporrà le più famose colonne sonore dei film Disney e le migliori canzoni natalizie, eseguite da un gruppo di dodici artisti tra musicisti, cantanti, ballerini e performer tra elementi visivi, cambi di abiti e sorprese per un'esperienza immersiva in cui tutte le generazioni potranno ritrovare la magia della propria infanzia e del Natale.

«Le Notti della Natività negli anni sono diventate un appuntamento riconoscibile e atteso, capace di valorizzare la città e di promuovere momenti di incontro, spettacolo e atmosfera natalizia – commentano il sindaco di Alba e la vicesindaca e assessora Caterina Pasini – la rassegna prosegue il suo percorso grazie alla collaborazione del Borgo San Lorenzo insieme all’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, all’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, all’Associazione Commercianti Albesi, alla Giostra delle Cento Torri, con il sostegno di una rete ampia di partner e sponsor, a partire da Banca d’Alba e dal Gruppo Egea Holding che contribuiscono alla realizzazione delle attività. Sarà una edizione indimenticabile delle Notti della Natività con le vie di Alba che si animeranno con proiezioni, musica, teatro di strada, laboratori e iniziative pensate per famiglie, bambini e visitatori. È un invito a vivere la città con curiosità e partecipazione, condividendo quello che per Alba è ormai un periodo speciale. Ci auguriamo che queste giornate possano essere per tutti occasione di serenità, scoperta e comunità».

Valentina Moretto, direttore artistico della manifestazione e Ines Manissero presidente del Borgo San Lorenzo sottolineano: «Registriamo con grande soddisfazione e orgoglio la forte partecipazione di albesi e turisti che hanno affollato le vie della nostra città vivendo la più pura atmosfera natalizia. Le Notti della Natività spengono quest’anno diciotto candeline, una maggiore età dimostrata dalla crescita costante di questa manifestazione e in particolare dell’edizione 2025 in cui si regista un ulteriore salto di qualità rispetto al passato con un programma adatto alle famiglie che nasce da una forte sinergia operativa, con il coordinamento dell'assessorato cultura e turismo».

Il programma

Sabato 13 dicembre CASA CLAUS - Ore 15 -19, Piazza Risorgimento

Nel salotto di Babbo e Mamma Natale la renna Rudolf vi aspetta per tante attività in compagnia come i racconti d’ inverno, la consegna delle letterine, le attività creative e la merenda degli elfi. Ore 16 Laboratori con l’Elfo Socrate, Ore 17,30 Letture animate con l’autrice Elisa Giordano, Ore 18 I Racconti di mamma Natale

Domenica 14 dicembre CASA CLAUS Ore 11 -19, Piazza Risorgimento

Nel salotto di Babbo e Mamma Natale la renna Rudolf vi aspetta per tante attività in compagnia come i racconti d’ inverno, la consegna delle letterine, le attività creative e la dolce merenda degli elfi. Ore 15.30 Laboratori creativi, Ore 16 Elf English Lesson! Impara i nomi degli elfi in inglese! Ore 18 Le fiabe di Natale

ELFI ACROBATICI Ore 16 e 17, Piazza Risorgimento

Tutti col naso all’insu! Gli elfi acrobatici di Babbo Natale si caleranno dal Palazzo del Comune portando in dono allegria e felicità!

Sabato 20 dicembre CASA CLAUS Ore 15 -19, Piazza Risorgimento

Nel salotto di Babbo e Mamma Natale la renna Rudolf vi aspetta per tante attività in compagnia come i racconti d’ inverno, la consegna delle letterine, le attività creative e la merenda degli elfi. Ore 16 Laboratori creativi, Ore 17 Auguri di Natale del Borgo San Lorenzo, Ore 18 I Racconti di mamma Natale

Domenica 21 CASA CLAUS Ore 11 -19, Piazza Risorgimento

Nel salotto di Babbo e Mamma Natale la renna Rudolf vi aspetta per tante attività in compagnia come i racconti d’ inverno, la consegna delle letterine, le attività creative e la merenda degli elfi. Ore 15 Incontra le principesse, Ore 16 Laboratori creativi, Ore 18 Le fiabe di Natale

OHANA CHRISTMAS SHOW Ore 17.15, piazza Risorgimento

Vivi la magia delle colonne sonore disneyane e delle più belle canzoni natalizie sul palco di piazza del Duomo in un Live Show cantato e ballato da interpreti unici nei costumi dei personaggi più amati, tra giochi di luce e sorprese, per un indimenticabile gran finale delle Notti della Natività.