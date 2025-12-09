Dall’amministrazione comunale un riconoscimento ai “fedeli al lavoro” cebani

Passione, impegno, maestria: Ceva celebra i suoi artigiani, premiati dalla Camera di Commercio di Cuneo nell’ambito della storica iniziativa Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico. Un evento che da oltre settant’anni esalta la vita di quegli operatori economici che, con il loro lavoro, hanno contribuito alla crescita economica, sociale e civile della provincia.

Nei giorni scorsi sono stati ricevuti in Comune due storici artigiani cebani, che hanno ricevuto il riconoscimento provinciale in due distinti momenti: Luciano Varino, titolare di officina meccanica, era stato premiato nel corso dell’edizione 2024 tenutasi in San Francesco a Cuneo; Giuseppe Denina, titolare di una ditta di macellazione, è invece stato insignito del premio nel settembre di quest’anno, in San Domenico ad Alba.

“Ad entrambi abbiamo voluto consegnare una targa – sottolineano il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli ed il consigliere comunale delegato Manuel Alciati – a nome dell’Amministrazione comunale, a titolo di ringraziamento e di riconoscimento per due persone che hanno dedicato la loro vita al lavoro, contribuendo anche alla crescita della nostra città. Parimenti li ringraziamo per aver portato in alto il nome di Ceva in un palcoscenico così prestigioso come il premio Fedeltà al Lavoro”.