Agricoltura, Lega: "Rivedere la nuova PAC, più risorse e meno burocrazia"

“Oggi in commissione Agricoltura al Senato abbiamo detto ancora una volta ‘NO’ alla nuova PAC. La Lega non cambia idea: siamo contrari alla proposta della Commissione Europea, guidata da Ursula Von del Leyen per l’istituzione di un Fondo Unico, che porterebbe via risorse agli agricoltori italiani. Al contrario, auspichiamo una revisione della proposta e abbiamo chiesto più risorse per tutelare la continuità degli approvvigionamenti, supportare l’innovazione, garantendo anche l'accesso degli agricoltori ai mezzi tecnici a prezzi sostenibili. Abbiamo chiesto anche un approccio meno punitivo per favorire le imprese agricole nelle transizioni. In poche parole: meno burocrazia per le nostre imprese agricole e risorse adeguate a supportare le esigenze del settore e le difficoltà quotidiane dei nostri agricoltori”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione.



