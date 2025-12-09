Atletica Roata Chiusani protagonista dal Cross del Bersaglio alla Prosecco Run

Weekend di soddisfazioni per l'Atletica Roata Chiusani, impegnata su più fronti tra campestre e prove su strada. Al Cross del Bersaglio di Dronero arrivano un titolo provinciale e diversi piazzamenti di rilievo, mentre sulle colline venete Sarah Aimée L'Epée firma il bis vincente nella Prosecco Run. Bene anche gli altri master in gara tra Sanremo e Cervo.

Il Roata al Cross del Bersaglio

Per l’Atletica Roata Chiusani titolo provinciale SM45 e quinta posizione assoluta per Maurizio Morello, al traguardo in 21'52 nella prova di 6Km del Cross del Bersaglio, in scena a Dronero domenica 7 dicembre.

[Maurizio Morello]

Seconda e terza piazza Allievi per Leonardo Morello e Andrea Ubezio, impegnati sui 4km del doppio giro del percorso.

[Leonardo Morello]

[Andrea Ubezio]

Secondo posto in categoria SF55 anche per Silvia Di Salvo.

Nella prova sui 6km ben piazzati Luca Laratore e Vittorio Rossetti.

[Luca Laratore]

[Vittorio Rossetti]

[Podio Allievi di Roata al Cross del Bersaglio di Dronero]

Bene anche i portacolori roatesi della categoria Esordienti, Emma Perucca, Giuseppe Michelotti e Isacco Curti che, accompagnati dal tecnico Giorgia Tomatis, si sono distinti nelle prove a loro riservate.

[Gli Esordienti di Roata al Cross del Bersaglio di Dronero]

L’Epée vince a Corgnegliano e le altre gare master

Ancora una vittoria per Sarah Aimée L'Epée, che bissa il successo dello scorso anno, giungendo prima donna al traguardo dei 21km collinari della 15a Conegliano Valdobbiadene Prosecco Run, in 1h25’07.

[Prosecco Run, podio assoluto femminile]

Buone prove per gli altri atleti master roatesi: Federico Not è finisher alla Maratona di Sanremo in 3h36’01, bene Elisa Castellino, 3h05.48 sui 21km x 800d+ della prova media del Trail del Ciapà, disputatosi a Cervo (IM).