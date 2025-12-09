BASKET / "Basket & Bollito", successo per la prima edizione del torneo. L'Under 17 Gold travolge Carmagnola e chiude il girone d'andata da imbattuta

Domenica si è svolta a Farigliano la prima edizione del nuovo torneo “Basket & Bollito” della PF, dedicato alla categoria Under 17, che ha visto la partecipazione – oltre ai padroni di casa – delle squadre di Valdilana (Biella), Futura Genova e Juvenilia Varazze, in una formula con girone “all’italiana” che ha dato luogo a sei belle partite. Alla fine si è imposta la Juvenilia Varazze, davanti alla Pallacanestro Farigliano, Genova e Valdilana. Gli spalti sempre pieni hanno fatto da ottima cornice al torneo, così come la grande partecipazione al pranzo con assaggio di bollito misto. La coincidenza con la fiera di San Nicolao a Farigliano ha consentito anche agli ospiti di fare incetta di prodotti locali, chiudendo così una bella giornata di sport e buon cibo.

Under 17 Gold

PF 103

Carmagnola 60

Grande prova di forza per l’Under 17 Gold della PF che, nel big match tra le prime due della classifica, supera nettamente Carmagnola per 103-60, confermandosi capolista imbattuta al termine del girone di andata. L’avvio è intenso: gli ospiti partono con grande determinazione e tengono testa ai fariglianesi nei primi minuti, ma la PF prende progressivamente in mano la partita, chiudendo il primo quarto avanti 28-19. Nel secondo periodo i ritmi salgono ulteriormente: Farigliano allunga con un’ottima circolazione di palla, mentre Carmagnola prova a restare in scia con alcune triple. All’intervallo lungo il punteggio è 53-33 per i padroni di casa. Al rientro dagli spogliatoi non c’è più storia: la PF impone il proprio gioco su entrambi i lati del campo e piazza un parziale devastante che porta al risultato finale di 103-60, con tutti i ragazzi protagonisti di una prestazione maiuscola.

PF: Alberione, Avico, Bianciotto, Cillario, Grosso, Lasagna, Massano, Porro, Racca, Scarano, Taricco, Zavattero Bottero. All. Alfero, Alberione, Giachello.

Allieve Csi

PF 47

Gs Monviso 19

Seconda vittoria per il gruppo femminile fariglianese contro le coetanee braidesi. Farigliano impone fin da subito il proprio ritmo, costruendo buone azioni offensive e mantenendo un’attenzione difensiva efficace. Nella parte finale della gara, complice un calo di concentrazione, concede qualcosa in più alla formazione ospite, ma il vantaggio accumulato nei primi quarti permette comunque alle fariglianesi di gestire il finale senza rischi.

PF: Ascheri, Cagnassi, De Piano, Edosomwan, Fontana, Rosso B., Rosso G., Terreno. All. Schellino, Cagnassi.

Under 15 Gold

PF 56

Settimo To. 44

Grande vittoria dei locali che conferma il 2° posto in classifica. Nonostante mezza squadra non in forma per influenza e infortuni vari, i fariglianesi completano una partita quasi perfetta contro una squadra molto ostica. I “gatti” impongono il loro gioco in attacco e, con una difesa soffocante, concedono solo 4 punti alla fine del 1° periodo (14-4). La musica cambia nel secondo quarto, quando gli ospiti – con un gioco più organizzato, condito da alcune disattenzioni dei locali – tentano il recupero e si portano a -5 (20-15). Dopo la pausa lunga, i ragazzi di coach Occelli rientrano in campo concentrati e, nonostante alcuni cali fisici, continuano a lottare vincendo il terzo periodo (23-21). L’ultima frazione si complica per i padroni di casa per il problema dei falli, ma con una sontuosa performance di squadra la PF prende il largo chiudendo sul +12 (56-44).

PF: Cerato, Novarese, Viara, Tedesco, Galleano, Sartirano, Occelli, Taricco, Gavrilovic, Demaria. All. Occelli, Pecchenino.

Under 14 Gol

PF 84

Carmagnola 44

Prima gara del girone di ritorno per i giovani fariglianesi e bella vittoria di squadra. La PF parte forte da subito, indirizzando la gara con un ottimo 28-8 dopo 10'. La parte centrale di gara vede la partita assestarsi su un sostanziale equilibrio, per poi riaccendersi nell'ultima frazione con un altro buon parziale a favore dei locali. Ottime risposte dai giovani atleti sotto leva del 2013, tra cui l'esordio di Basso, propositivo e concreto in campo.

PF: Aimasso, Borra, Bruno, Cappellino, Pecchenino, Grosso, Jovanovic, Veselinovic, Basso, Mara, Romana. All. Giachello, Bittner.

Under 13 Csi

PF 63

Montà 36

La PF parte forte fin da subito e, con gran ritmo, riesce a prendere la testa della gara. I fariglianesi non mollano nei restanti periodi e, con tutti i ragazzi protagonisti, ottengono una prima bella vittoria di squadra.

PF: Balbi, Onorato, Demaria, Saulo Bongioanni, Albarello, Paccani, Gambera, Hincu, Barbiero. All. Sappa.

Aquilotti Small: doppia vittoria a Saluzzo nel raduno Minibasket

Altro weekend, altro raduno e altre vittorie per gli Aquilotti Small fariglianesi. Sabato mattina, sul campo di Saluzzo, i giovani “gatti rossi” hanno affrontato prima i padroni di casa e poi Mondovì, portando a casa due importanti successi:

PF 17

Saluzzo 7

PF 14

Mondovì 10

Due partite intense, giocate con grande grinta, difesa aggressiva e contropiedi veloci, che hanno permesso ai piccoli fariglianesi di imporsi contro avversari combattivi. Un’ennesima conferma del buon lavoro svolto in palestra e della crescita costante del gruppo. Soddisfazione piena per coach Tommaso Bolgioni, che vede i suoi ragazzi impegnarsi con entusiasmo e migliorare giorno dopo giorno, dentro e fuori dal campo.

PF: Armando, Benente C., Benente G., Bottone, Carretto, Carbone, Fontana, Pira, Pirra, Roberi, Vercesi. All. Bolgioni.