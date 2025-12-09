BASKET / Cogal, partenza al meglio nella settimana di fuoco: Genova battuta 88-74

SERIE C INTERREGIONALE

Parte al meglio la settimana di fuoco delle Pantere, che mercoledì saranno impegnate nel turno infrasettimanale, con il bel successo casalingo contro i liguri di My Basket Genova.

La partita vive sui binari dell’equilibrio per i primi due quarti anche se, dopo 10 minuti di sorpassi e controsorpassi, la Cogal riesce a mettersi al comando delle operazioni, senza però tramortire gli ospiti. Il graffio delle Pantere arriva solamente dopo l’intervallo – aperto con i biancorossi in vantaggio di 4 lunghezze – che vede i saviglianesi mettere a referto un parziale da 29-12 e salire fino al +21. Come già successo in altre occasioni da questo punto in poi i ragazzi di coach Siclari mettono il polota automatico e l’ultimo periodo non è altro che una formalità: Genova accorcia, ma non abbastanza da mettere in apprensione il PalaFerrua che all’ultima sirena può applaudire i propri ragazzi.

«Abbiamo giocato bene, è stata una bella partita contro una squadra di livello che abbiamo saputo gestire – le parole di coach Siclari -. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a staccarli poi con un ottimo terzo periodo ci siamo portati a casa la vittoria. Adesso ci aspettano altre due partite e al termine della prossima settimana faremo anche i conti con la classifica visto che sono in programma alcuni scontri diretti tra le nostre avversarie».

Come detto la Cogal sarà ora di scena mercoledì sera, ore 21.15, sul campo di Bea Chieri, prima di tornare al Ferrua già domenica prossima per la sfida a 5 pari.

COGAL SAVIGLIANO 88 – MY BASKET GENOVA 74

15-17, 26-20, 29-12, 18-25

Savigliano: Romerio 2, Bonatti 9, Origlia 6, Agbogan 5, Abrate 25, Pulina 19, Inglese 13, Giorsino, Amateis 4, Molinario, Gioda 5. All.: Siclari