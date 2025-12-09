BASKET DR2 / Mellano trascina Savigliano: tre triple per espugnare Bra

È una vittoria importantissima quella portata a casa da Bra da parte della Gerbaldo Decorazioni. Un avversario da anni ostico, intenso e d’esperienza a cui si è aggiunto quest’anno l’innesto di Luca Cortese, già militante in Serie C e B per diversi anni.

L’inizio delle Pantere è questa volta davvero convincente, arrembante con ottime soluzioni sia sugli scarichi che con difesa schierata a cui si addizionano i contropiedi. Dopo il timeout obbligato da parte di Bra e l’ingresso in campo di Cortese la musica cambia e Abet inizia a ritrovare il canestro con maggiore continuità. Il rientro in campo dei biancorossi dopo l’intervallo è davvero pessimo sia in attacco che in difesa e Bra si porta in vantaggio mettendo a referto un parziale da 21-1 che viene fermato solamente dai canestri di Cardone. Nell’ultimo quarto la partita, già accesa, si infiamma: Cortese dimostra di essere un giocatore fuori categoria, ben supportato dai compagni, ma Savigliano ritrova difesa e carattere ed è Mellano che, subito rientrante dalla panchina, piazza una tripla importante. Ne seguiranno altre 2 una più bella ed importante dell’altra, che rimettono in carreggiata e discussione il risultato. Gli ultimi secondi consegnano a Marchetti la possibilità di chiuderla dalla lunetta: uno su due che vale il vantaggio e Bra non riesce a mettere dentro il tiro finale di Caldarone. Scoppia quindi la festa biancorossa assieme ai numerosi tifosi accorsi per assistere ad una vittoria sofferta ma certamente di carattere per i ragazzi di Coach Abrate.

Ora c’è da proseguire il trend positivo (4 vittorie nelle ultime 5 giornate) con l’appuntamento casalingo di domenica 14, ore 21, contro Mondovì.

ABET BRA 63 – GERBALDO SAVIGLIANO 64

9-22, 17-14, 24-7, 13-21

Savigliano: Cordasco, Eandi, carena, Giordano, Maero, Eula, Mellano, Giraudo, Cardone, Rivoira, Marchetti, Gianoglio. All.: Abrate